Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht: van veel verschillende vrijmarkten en Koningsdag tot een bloesemwandeling. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Bloesemwandeling – Haarzuilens

De boomgaard van de Haarse Gaard staat in volle bloei. In de gaard kunnen bezoekers een wandeling maken en informatie opdoen over de gaard en de teelt. Er zijn ook bijenkasten te zien. De bijen zijn druk aan het werk om de bloesem te bestuiven.

Waar: Haarse Gaard, Haarzuilens

Wanneer: 26 en 27 april

Prijs: gratis

Vrijmarkten - Centrum

De vrijmarkt in het centrum ter ere van Koningsdag start vrijdagavond om 18.00 uur en duurt tot zaterdag 18.00 uur. Het gebied bestrijkt een groot gedeelte van het centrum, van de Lange Koestraat tot het Wolvenplein. Iedereen mag zijn kleedje neerleggen, aanmelden vooraf is niet nodig. Er worden vier aparte kindervrijmarkten georganiseerd in park Lepelenburg, op het Nicolaaskerkhof, het Nijntjepleintje en de Van Asch van Wijckskade.

Waar: centrum Utrecht

Wanneer: 26 en 27 april

Prijs: gratis entree

Vrijmarkten - Buiten het centrum

Voor wie het centrum uit wil op Koningsdag: om 6.00 uur start er een vrijmarkt op het kerkplein aan de Handelstraat in Oog in Al. Ook zijn er attracties en in de middag live muziek. In Tuinwijk is er op het Willem van Noortplein een kinderkleedjesmarkt. In het Julianapark in Zuilen is een kindervrijmarkt. Om 9.00 uur opent de kindervrijmarkt bij winkelcentrum Terwijde. In Leidsche Rijn start de vrijmarkt om 7.00 uur op het Bursselplein. In Rotsoord is rondom restaurant LE:EN een kindervrijmarkt, een gewone markt en twee podia.

Waar: wijken in Utrecht

Wanneer: 27 april

Prijs: gratis entree

Drukte op de vrijmarkt in Utrecht. (Foto: ANP)

Sunday Assembly – Café Hofman

De Sunday Assembly is een bijeenkomst op zondag waarin wordt nagedacht over een bepaald thema en popsongs worden gezongen . Deze keer is het thema "Het systeem" en economie. Filosoof Benjamin van Sterkenburg geeft hier een lezing over: Hoe werkt ons economische systeem? Hoe werkt geld eigenlijk? Daarnaast treed the Ameezingband op, zijn er filosofische speeddates en is er een gedachte-experiment.

Waar: Café Hofman

Wanneer: 28 april, 10.45 tot 12.30 uur

Prijs: gratis, taart meenemen gewenst

Koningsdag - Lombok

In de wijk Lombok staan tijdens Koningsdag drie podia. Een is er te vinden op het Moskeeplein. Van 10.00 tot 17.00 uur treden hier afwisselend dj's en artiesten op. Het tweede podium staat bij Kanaalstraat 159. Hier staan ook dj's, maar er is ook veel Syrische en Palestijnse muziek te horen. Ook treedt er een Flamencodansgroep op. Het derde podium staat op de hoek van de J.P. Coenstraat en de Kanaalstraat. Er is een DJ Booth, live muziek en er tangodans.

Waar: Lombok

Wanneer: 27 april

Prijs: gratis entree

Natuurspeurtocht – Speeltuin Bankaplein

Voor kinderen van 4 tot 7 jaar wordt er een speurtocht uitgezet in speeltuin Bankaplein in Lombok. De speeltuin is een ontmoetingsplek voor de hele wijk. Bij de speurtocht krijgen kinderen vergrootzoekpotjes om te zoeken. Waar is de mier te vinden? En waar zijn de gele bloemen?