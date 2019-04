Het weekend staat in het teken van Koningsnacht en Koningsdag. Voor wie de oranjegekte liever mijdt, zijn er ook nog andere dingen te doen. Zo bezoekt een Canadees circusgezelschap Groningen.

Machine de Cirque – Stadsschouwburg

Machine de Cirque is een Canadees circusgezelschap van vijf acrobaten, clowns en muzikanten. In deze voorstelling is de moderne wereld vergaan en leven de mannen in een post-apocalyptische setting zonder technologie zoals auto's, telefoons of televisie. Met zijn vijven zoeken ze naar andere overlevenden en vinden ze het leven opnieuw uit.

Waar: Stadsschouwburg, Turfsingel 86

Wanneer: 26 april, aanvang 20.15 uur

Prijs: vanaf 7,20 euro

Meer informatie en tickets

De voorstelling speelt zich af in een post-apocalyptische wereld. (Foto: Van Baasbank & Vos)

Grachtenparade 2019

Iedereen met een sloepje kan meedoen aan de Groningse Grachtenparade. De versierde boten varen een rondje over de historische grachtenring. Onderweg kom je podia met live muziek, barretjes en terrassen tegen. Deelname is gratis, maar je moet je wel van tevoren aanmelden.

Waar: Ludinaterras, ter hoogte van Ebbingebrug

Wanneer: 27 april van 13.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie en aanmelden

Met oranje ballonnen versierde sloepjes varen een rondje over de gracht. (Foto: Grachtenfestijn)

Traffic Light Party – De Drie Gezusters Upstairs

Tijdens de Traffic Light Party krijgen alle bezoekers een glowstick gebaseerd op hun relatiestatus. Groen voor singles, rood voor de feestvierders met een relatie en geel voor de twijfelaars. Als je een leuke date ontmoet op het feest kun je een diner voor twee winnen.

Waar: De Drie Gezuster Upstairs, Grote Markt 36/39

Wanneer: 25 april vanaf 23.00 uur

Meer informatie

(Foto: De Drie Gezusters)

United Kitchen International Dinner – Eeterie de Globe

Iedere maand wordt er in De Globe een internationaal diner geserveerd, klaargemaakt door vrouwen met een migratie-achtergrond. Tijdens het diner mixen mensen met verschillende culturen en achtergronden en leren ze elkaar beter kennen. De opbrengst van het diner wordt gebruikt om nieuwe inwoners van Nederland te helpen inburgeren.

Waar: Eeterie de Globe, Akerkhof 22

Wanneer: 28 april van 18.00 tot 21.00 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie en reserveren

Tijdens het diner kunnen mensen van verschillende culturen elkaar beter leren kennen. (Foto: 123RF)

De Helden van Oranje - Stadspark

Wie van Nederlandstalige muziek houdt kan terecht in het Stadspark. Hier wordt Helden van Holland gehouden, met optredens van onder andere Xander de Buisonjé, Wolter Kroes, Tim Douwsma en the Partysquad. Het festival is voor alle leeftijden toegankelijk.

Waar: Drafbaan, Stadspark

Wanneer: 26 april vanaf 18.00 uur

Prijs: vanaf 7,50 euro

Meer informatie en tickets

Onder ander Xander de Buisonjé betreedt het podium op de Drafbaan. (Foto: ANP)

