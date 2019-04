Op zaterdag viert heel Rotterdam de verjaardag van de koning. Duik de kroeg in, ga los op een van de festivals of struin langs de vele vrijmarkten in de stad.

Koningsdag in Kralingen

Voor het echte Koningsdag-gevoel breng je een bezoek aan Kralingen. Daar vindt een groot wijkfeest plaats: van een poppenkastvoorstelling tot klassiek concert, circusvoorstelling, silent disco en talentenpodium Kralingen got talent, er is van alles te beleven.

Waar: Kralingen, omgeving Mecklenburglaan

Wanneer: 27 april, vanaf 07.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Fabuloso Kings Market - Arminius

Arminius opent zijn deuren voor Fabuloso, een vrijmarkt voor iedereen die van vintage, mode en bric a brac houdt of het wil verkopen. In de prachtige kerk zijn ongeveer honderd verkoopplekken, taart, koffie en speelt DJ Miss Mimi haar lievelingstracks. Reserveer een plekje of schuif aan op de dag zelf.

Waar: Arminius, Museumpark 3

Wanneer: 27 april, 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Kingsday at Hotel New York - Hotel New York

Op Koningsdag verandert het terras van Hotel New York in een gezellig Oranjefeest. Naast dansen op muziek van verschillende dj's, kan er ook gegeten en dronken worden. Dat belooft veel handjes in de lucht.

Waar: Hotel New York, Koninginnenhoofd 1

Wanneer: 27 april, 13.00 tot 20.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Oranjebitter - Het Park

Oranjebitter is het huisfeestje van Willem. In vijf 'kamers' vind je vijf verschillende werelden. Luister naar Kraantje Pappie en Winne in de huiskamer, dans op hiphop in de garage of daag je vrienden uit voor een potje Mario Kart in de speelkamer.

Waar: Het Park, Westzeedijk

Wanneer: 27 april, 12.00 tot 23.00 uur

Prijs: 29,30 euro

Meer informatie

In de line-up staan onder andere Kraantje Pappie en Winne. (Foto: Oranjebitter)

Kralingse Bosfestival - Kralingse Bos

Een van de grootste koningsdagfestivals van de stad vindt weer plaats aan de Kralingse Plas. Verwacht live- en elektronische muziek, met onder andere Sven Väth, De Jeugd Van Tegenwoordig en Craig David. Najib Amhali praat het programma aan elkaar.

Waar: Kralingse Bos

Wanneer: 13.00 tot 23.00 uur

Prijs: 32,85 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten.