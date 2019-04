Wie van plan is om een feestje te vieren tijdens Koningsnacht, kan weleens keuzestress krijgen. Overal in het land worden feesten en festivals georganiseerd. Bekende artiesten treden op en veel van die evenementen zijn gratis. Een overzicht van wat er waar te doen is.

Royal Dutch - Eindhoven

In Eindhoven wordt een stadsfestival georganiseerd: Royal Dutch. Op dit festival op het Stadhuisplein zijn urban-, house- en EDM-beats van onder anderen Freddy Moreira en Mark with a K te horen. Let op: er is een minimumleeftijd van achttien jaar. En voor de toegang van het terrein geldt: vol is vol.

Waar: Stadhuisplein, Eindhoven

Wanneer: 19.00 tot 1.00 uur

Koningsnacht - Groningen

Op de Vismarkt in Groningen staat een groot podium waar diverse artiesten en dj's optreden. De avond begint met reggae. Om 23.00 uur treedt Mooi Wark op en de slotact wordt verzorgd door Luftwaffel. Wie het wat rustiger aan wil doen, kan naar de Ossenmarkt gaan, waar het plein wordt gevuld met bluesmuziek en foodstands.

Waar: Vismarkt en Ossenmarkt, Groningen

Wanneer: 20.00 uur tot 2.30 uur

KingSize Arnhem Festival - Arnhem

In Arnhem kun je op de Markt los tijdens het KingSize Festival. Er wordt zowel qua artiesten als productie flink uitgepakt. Met namen als Frenna, Boef, Diaz & Bruno, Yung Felix, SFB, Afro Bros, Nafthaly Ramona, Sjaak en Famke Louise kun je een flinke portie opzwepende urban hiphop en house verwachten.

Waar: de Markt, Arnhem

Wanneer: 18.00 tot 23.30 uur

The Life I Live Festival - Den Haag

Den Haag staat op zijn kop tijdens Koningsnacht: op negen podia worden optredens georganiseerd. De hofstad verandert in een groot gratis festival. Op de Lange Voorhout treden Klangstof en Sef op. Op dezelfde locatie is een stille disco. Er treden veel Haagse bands op in de stad. Op het Radar Live podium staat bijvoorbeeld jong en lokaal talent centraal.

Waar: heel Den Haag

Wanneer: 19.00 tot 1.00 uur

Er worden zowel binnen als buiten feesten georganiseerd tijdens Koningsnacht. (Foto: ANP)

Hitfabriek Koningsnacht - Rotterdam

Poppodium Annabel in Rotterdam gooit voor een uurtje haar deuren gratis open voor een editie van de Hitfabriek. Tijdens dit evenement worden de beste hits sinds de jaren tachtig gedraaid. Het evenement heeft deze editie uiteraard een koninklijk tintje. Wie groots wil feesten, kan gerust in een oranje outfit naar het poppodium trekken.

Waar: Poppodium Annabel, Rotterdam

Wanneer: 0.00 tot 5.00 uur

Koningsnacht op de Westergas - Amsterdam

Verschillende ondernemers bij de Westergasfabriek slaan de handen ineen en organiseren het eerste koningsnachtfeestje op het terrein van de voormalig fabriek. Op vier podia zullen verschillende soorten muziek gespeeld worden: van funky tot salsa en van jazz tot een swingend orkest. Geen danser? Er kan ook lekker getafeld worden op de terrassen. Ook op de Noordermarkt en bij verschillende cafés in Amsterdam zijn gratis feesten.

Waar: terrein Westergasfabriek, Amsterdam

Wanneer: 18.00 tot 0.00 uur

Kingsnight Festival - Enschede

De campus van Universiteit Twente in Enschede is wellicht niet de eerste plek waar je aan denkt als je in een oranje outfit op pad wil. Maar er treden diverse grote namen op tijdens het Kingsnight Festival, zoals The Partysquad, Wolter Kroes, Bizzey en Mental Theo. Er zijn drie gedeelten met verschillende muziekstijlen.

Waar: campusterrein Universiteit Twente, Enschede

Wanneer: 19.00 tot 1.00 uur

Tilburg Zingt - Tilburg

Op het podium op de Schouwburgring in Tilburg staan elf koren met wel 150 koorleden. Maar het is niet zomaar een optreden. Het is de bedoeling dat bezoekers meezingen en meelallen met allerlei bekende, veelal Nederlandstalige hits. Verwacht een overvol plein, groepjes die schouder aan schouder staan en trays met bier.