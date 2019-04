Vrijdagavond staat in het teken van Koningsnacht. De redactie van NU.nl maakte een selectie van koningsnachtfeestjes waar je heen kunt gaan.

Mainstage - Vismarkt

Zoals ieder jaar is het hoofdpodium van Koningsnacht en –dag te vinden op de Vismarkt. Vanaf 20.00 uur gaat hier het feest van start. Onder anderen Mooi Wark en coverband Boulevard treden op.

Waar: Vismarkt

Wanneer: 26 april van 20.00 tot 2.30 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

De Vismarkt, waar het hoofdpodium van Koningsdag en -nacht komt te staan. (Foto: ANP)

Ladi Dadi Kingsnight – DOT

Dit is een feest voor wie houdt van oude hiphop- en r&b-platen. De muziek wordt aan elkaar gedraaid door anderen MC Sherlock van Zombi Squad.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2

Wanneer: 26 april van 22.00 tot 3.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie en tickets

ShocKING – Graanfabriek

Op hardcore en hardstyle festival ShocKING zijn drie podia: een groot outdoor stage, de loods aan het water en de indoor Graanloods. De line-up bestaat onder anderen Nosferatu, Beetox en Omistettu.

Waar: Graanfabriek, Helsinkistraat 6

Wanneer: 26 april vanaf 20.00 uur

Prijs: 19,95 euro

Meer informatie en tickets

De Helden van Oranje – Stadspark

Wie van Nederlandstalige muziek houdt, kan terecht in het Stadspark. Hier wordt De Helden van Oranje gehouden, met optredens van onder andere Xander de Buisonjé, Wolter Kroes, Tim Douwsma en The Partysquad. Het festival is voor alle leeftijden toegankelijk.

Waar: Drafbaan, Stadspark

Wanneer: 26 april vanaf 18.00 uur

Prijs: vanaf 7,50 euro

Meer informatie en tickets

Onder anderen Xander de Buisonjé komt optreden. (Foto: ANP)

VRIJ- Koningsavond – The Student Hotel

In The Student Hotel wordt Koningsdag afgetrapt met een vrijdagmiddagborrel. Je kunt er ook een hapje eten: voor Koningsdag heeft de chef een speciaal tweegangenmenu samengesteld. De entree is gratis, maar je moet je wel aanmelden voor het event.

Waar: The Student Hotel, Boterdiep 9

Wanneer: 26 april van 17.00 tot 00.30 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie en aanmelden

Beachrockers Clubtour x Kingsnight – Club Kokomo

Beachrockers Festival is een jaarlijks festival in Sint Nicolaasga in Friesland. Tijdens de clubtour doen ze de Nederlandse nachtclubs aan, waaronder Kokomo Beachclub. Tijdens Koningsnacht komen onder anderen Yung Felix en Danny da Costa optreden.

Waar: Club Kokomo, Gelkingestraat 1

Wanneer: 26 april van 23.00 tot 05.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie en tickets

Terug Naar Toen & Happy Feelings: Oranjegevoel – Huize Maas

In Huize Maas wordt een Oranjefeestje gehouden met als thema De jaren negentig en nul. De dj's mixen de hits van de Spice Girls, Backstreet Boys en 2 Unlimited met house- en discoplaten.

Waar: Huize Maas, Vismarkt 52

Wanneer: 26 april van 23.00 tot 5.00 uur

Prijs: vanaf 11,99 euro

Meer informatie en tickets

Food- en muziekfestival Achter de Ellebogen – Hoge der A

Dit festival is vernoemd naar de Ellebogen, twee smalle straatjes in Groningen waar het barst van de oude, statige bruincafé's. Je vindt er verschillende etenskraampjes en barren. Onder anderen Swinder, bekend van Twijde Hans, komt optreden.

Waar: Hoge der A

Wanneer: 26 april van 19.00 tot 1.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Op het Hoge der A wordt een foodfestival gehouden. (Foto: GIC)

Koningsnacht op het Poeleplein

Alle café's, kroegen en barren rondom het Poeleplein werken voor Koningsnacht samen aan één groot feestplein met oranje aankleding, barren en een podium. De entree tot het Poeleplein is gratis.

Waar: Poeleplein

Wanneer: 26 april van 21.00 tot 1.30 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Het Poeleplein komt vol te staan met barretjes en een podium. (Foto: ANP)

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten.