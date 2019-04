Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht: van het Werkspoor Festival tot paaseieren zoeken. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Werkspoor Festival - Werkspoorkathedraal

In de Werkspoorkathedraal vindt het hele weekend het Werkspoor Festival plaats. Dat betekent dat er meer dan twintig pop-keukens en bars zijn in de kathedraal en livemuziek, acts en een stille disco. Voor kinderen is er ook veel te doen, zoals zelf limonade en poffertjes maken. Ook is er een reuzenrad.

Waar: Werkspoorkathedraal

Wanneer: hele weekend

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Paaseieren zoeken - Maximapark

Wie het paaseieren zoeken groots wil aanpakken, kan samen met zijn of haar kinderen (2 tot 12 jaar) gaan zoeken in het Maximapark. Ook voor ouders is er een paasei en koffie en thee. Iets verder weg, op Geertjes Hoeve in Haarzuilens, kunnen kinderen ook paaseieren zoeken. Daarnaast zijn er knutselactiviteiten, zoals paashangers kleuren en eieren verven.

Waar: Maximapark en Geertjes Hoeve

Wanneer: 21 april

Prijs: gratis

Meer informatie Maximapark

Meer informatie Geertjes Hoeve

Vroege zomer in het zand - Strand Oog in Al

Bij stadsstrand Oog in Al kun je dit weekend al in zomerse sferen komen. De eerste editie van In Het Zand vindt zondag plaats; een festivalachtig evenement met deze keer house en afrodisco. Beesmunt Soundsystem, Goodthingman en Aks Me later treden op.

Waar: Strand Oog in Al

Wanneer: 21 april

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Paul van Loon leest voor - Broese boekverkopers

Kinderboekenschrijver Paul van Loon, bekend van de reeks over Dolfje Weerwolfje komt naar boekwinkel Broese. Hij gaat zingen en voorlezen uit zijn nieuwe boek Spookweerwolven. Kinderen kunnen de schrijver vragen stellen en hij deelt handtekeningen uit.

Waar: Broese Boekverkopers

Wanneer: 20 april

Prijs: gratis

Meer informatie

Schapen scheren - Dierenweide Vleuten

Kinderen en volwassen kunnen bij dierenweide Vleuten in het paasweekend zien hoe schapen worden geschoren en hoeveel wol er van de schapen afkomt. Dat kan ook bij dierenweide De Kraal in park Hoge Weide, waar een open dag is die in het teken van Pasen staat. Naast het scheren van de schapen zijn er knutselwerkjes te maken en paas-spelletjes.