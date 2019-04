Er is in het extra lange paasweekend van alles te doen in Den Haag. Op het Lange Voorhout heb je een grote markt met handgemaakte producten en op het strand van Scheveningen wordt er een vuurfestival gehouden.

BonFire Beach Fest - Scheveningen

Het paasweekend wordt ingeluid met het BonFire Beach Fest. Een Frans gezelschap van vuurkunstenaars zet op het strand van Scheveningen diverse vuurinstallaties en -shows op touw. Daarnaast draaien er dj's, treden er bands en acts op en schenken de strandpaviljoens zomerse drankjes. Wanneer het donker begint te worden, licht het strand op in de rode gloed van de vuurkunstwerken.

Waar: strand van Scheveningen

Wanneer: 19 en 20 april vanaf 16.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

De vuurkunstenaars van Compagnie Carabosse zetten het strand vol vuurkunst. (Foto: Anne Reitsma)

IJskarten - De Uithof

Nu het schaatsseizoen afgelopen is, wordt de 400-meterbaan in De Uithof getransformeerd tot ijskartcircuit. Met een snelheid van 53 kilometer per uur vlieg je door de bochten, terwijl het ijs achter je opspat. De banden zijn van spikes voorzien voor meer grip op de ijsvloer.

Waar: De Uithof, Jaap Edenweg 10

Wanneer: 19 april tot en met 10 juni, 16.00 tot 22.00 uur

Prijs: 17,95 euro per race

Meer informatie

Cuisine de Fous Festival - Wowzone

Cuisine de Fous Festival is een kleinschalig house- en technofestival dat wordt georganiseerd door DJ DeVree, met acts en shows van Ceciel van Slobbe. Het festival vindt plaats op de Binckhorst, een groot outdoor lasergameterrein langs het water en vol kunstinstallaties.

Waar: Wowzone lasergameterrein, Poolsterstraat 42

Wanneer: 20 april van 13.00 tot 23.00 uur

Prijs: 21,50 euro

Meer informatie en tickets

Het festival vindt plaats op een groot lasergameterrein. (Foto: Soetris Fotografie)

Home Made Easter Market - Lange Voorhout

Alles wat op de Home Made Market verkocht wordt, moet uniek of handgemaakt zijn. Je vindt er delicatessen, mode, kunst, woondecoraties en -accessoires, sieraden en vinyl. Ook is er live muziek, circus en theater. Kinderen kunnen poffertjes eten, knutselen en in de zweefmolen.

Waar: Lange Voorhout

Wanneer: 20 tot en met 22 april van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Paasbuffet - Beachclub Titus

Bij Beachclub Titus kun je op Eerste en Tweede Paasdag uitgebreid genieten van een paasbuffet. Je kunt kiezen uit een paasontbijt om 09.00 uur en een paasbrunch om 12.00 uur. Het buffet bestaat uit vers afgebakken broodjes, vleeswaren, kaas, een dessertkraam, fruit en huisgemaakte salades. Verder bakt de chef pannenkoeken en eitjes zoals jij ze graag wilt: sunny side up, scrambled of een luchtige omelet.

Waar: Beachclub Titus, Zuiderstrand 12, Den Haag

Wanneer: 21 en 22 april

Prijs: 15,95 euro, kinderen 8,50 euro

Meer informatie en reserveren

Niet de paasbrunch uit de tekst, afbeelding ter illustratie. (Foto: 123RF)

