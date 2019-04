Er zijn in Nederland ontelbaar veel gratis uitstapjes te maken. De redactie van NU.nl test elke week zo'n uitje. Aflevering 7: over boomstammen en touwbruggen klimmen in Het Belevenissenbos.

Wat is het?

Het Belevenissenbos is een enorme natuurspeelplaats van 40 hectare in het Zuigerplasbos in Lelystad. Je vindt hier geen schommels, glijbanen of wipwaps maar hindernissen van boomstammen en touw, ondiepe vennetjes en wilde paarden. Aan de hand van een gele of oranje paaltjesroute loop en klim je door het bos.

Het bos is opgedeeld in verschillende gebieden, zoals Meander, een grasvlakte met een slingerende waterloop vol eilandjes die je via grote boomstammen kunt bereiken. Of de Paardenvallei, het leefgebied van een kudde konikpaarden, waar je vanaf veilige afstand naar kunt kijken. In dit gebied vind je ook een knekelveld waar kinderen naar dierenbotten kunnen zoeken.

Over grote boomstammen klim je van eiland naar eiland. (Foto: Belevenissenbos)

Hoe kom je er?

Je kunt het best zelf voor vervoer zorgen. Bij de ingang van het bos zijn er tweehonderd parkeerplaatsen voor auto's en rekken voor fietsen. Reizen met het openbaar vervoer is niet aan te raden. Vanaf station Lelystad Centrum rijdt er alleen een omslachtig minibusje en vanaf de uitstaphalte is het nog ruim veertig minuten lopen (3,4 kilometer) naar de ingang van het bos. OV-fietsen waren bij ons bezoek niet meer beschikbaar.

Voor wie is het geschikt?

In het bos is geen toezicht aanwezig. De organisatie van Het Belevenissenbos laat op hun website weten dat alle speeltoestellen gekeurd zijn, maar dat een ongeluk niet is uit te sluiten: "In Het Belevenissenbos leren kinderen hun grenzen kennen. Dat kan misgaan."

Omdat er geen toezicht is maar er wel veel sloten en vennetjes zijn, is het verstandig om kinderen die nog niet kunnen zwemmen goed in de gaten te houden. Verder moet je een beetje fit zijn, want hindernissen waar kinderen zonder moeite overheen rauzen, zijn best pittig voor volwassenen, zoals het touw waarover je naar de overkant van het water moet klimmen.

Voor de hindernissen dien je wel een beetje fit te zijn. (Foto: NU.nl/Lisanne Wieringa)

Rapport

Kinderen met een avontuurlijke inborst kunnen zich uren vermaken in Het Belevenissenbos. De onderdelen van het bos spreken bij kinderen enorm tot de verbeelding, zoals het pad waarbij je alleen van boom naar boom mag klimmen, net als een boommarter.

De grootte van het park is meteen ook het grootste nadeel. Alleen bij de ingang staat een plattegrond en verder ben je aangewezen op de routepaaltjes. Het is daardoor soms lastig om in de gaten te houden waar je je in het bos bevindt en hoelang je nog door moet lopen voor je rond bent.

De speeltoestellen en omgeving worden goed onderhouden door vrijwilligers. Wel zouden er meer prullenbakken mogen staan. Je moet je eigen eten en drinken meenemen, maar hebt beperkte mogelijkheden je afval weg te gooien met als gevolg: afval in de natuur.