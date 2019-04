Plannen om een oranje outfit aan te trekken en Koningsdag in Utrecht te vieren? Dit is er te doen in de Domstad.

Vrijmarkt - Centrum

De vrijmarkt in het centrum start vrijdagavond om 18.00 uur en duurt tot zaterdag 18.00 uur. Het gebied bestrijkt een groot gedeelte van het centrum, van de Lange Koestraat tot het Wolvenplein. Iedereen mag zijn kleedje neerleggen, aanmelden vooraf is niet nodig. Er worden vier aparte kindervrijmarkten in het centrum georganiseerd, te weten in park Lepelenburg en op het Nicolaaskerkhof, het Nijntjepleintje en de Van Asch van Wijckskade.

Waar: centrum

Prijs: gratis entree

Vrijmarkten - Buiten het centrum

Voor wie het centrum uit wil: om 6.00 uur start er een vrijmarkt op het kerkplein aan de Handelstraat in Oog in Al. Er zijn attracties en in de middag muziek. In Tuinwijk is er op het Willem van Noortplein een kinderkleedjesmarkt. In het Julianapark in Zuilen is een kindervrijmarkt. Om 9.00 uur opent de kindervrijmarkt bij winkelcentrum Terwijde. In Leidsche Rijn start de vrijmarkt om 7.00 uur op het Brusselplein. In Rotsoord zijn rondom restaurant LE:EN een kindervrijmarkt, een 'normale' markt en twee podia.

Waar: diverse wijken

Prijs: gratis entree

Drie podia - Lombok

In de wijk Lombok staan tijdens Koningsdag drie podia. Een is er te vinden op het Moskeeplein. Van 10.00 tot 17.00 uur treden hier afwisselend dj's en artiesten op. Het tweede podium staat bij Kanaalstraat 159. Hier staan dj's, maar er is ook Syrische en Palestijnse muziek te horen. Daarnaast treedt er een Flamencodansgroep op. Het derde podium staat op de hoek van de J.P. Coenstraat en de Kanaalstraat. Er is een DJ Booth, live muziek en tangodans.

Waar: Lombok

Prijs: gratis entree

Bezoekers van de vrijmarkt in Utrecht. (Foto: ANP)

Beat-Rix Open Air en café Hofman - Janskerkhof

Wie van dancefeesten houdt moet op het Janskerkhof zijn. Discotheek Woolloomooloo organiseert Beat-Rix Open Air, een gratis toegankelijk dancefeest van 12.00 tot 18.00 uur. Het terrein wordt wel afgesloten met hekken, mede omdat de toegang 18-plus is. Een ander gedeelte van de Janskerkhof is toebedeeld aan café Hofman, waar feesten voor 20- en 23-plussers worden georganiseerd.

Waar: Janskerkhof

Prijs: gratis entree

Dutchkings – Mariaplaats

Op de Mariaplaats kan iedereen terecht die van polonaises en Nederlandstalige muziek houdt. Bingo FM organiseert een feest van 12.00 tot 18.00 uur. Onder andere Rein Mercha, John de Bever en Sieneke treden op.

Waar: Mariaplaats

Prijs: gratis entree

Koningsdag– Copacabajes

Strandliefhebbers kunnen Koningsdag vanaf 12.00 uur gaan vieren op het stadsstrand bij de voormalige gevangenis Copacabajes. Er is een foodcourt met bier, bitterballen en oranjebitter en je kunt er heel traditioneel koekhappen. Het feest duurt tot 20.00 uur.

Waar: Copacabajes, Wolvenplein

Prijs: gratis entree

Er zijn diverse feesten en activiteiten in Utrecht. (Bron: ANP)

Koningsdag – Cafés

Bij diverse cafés in Utrecht, zoals café Hofman, LE:EN, Averechts en Café Kalff, kun je Koningsdag vieren met een drankje in je hand. Bij café Averechts zijn liveacts te zien. Of ga naar het minifestival bij The 7th Floor Recordings aan de Oudegracht.

Waar: diverse cafés

Prijs: gratis

SlapFunk Kingsday – Filmcafé

Wie niet wil dat de lichten zomaar weer aan gaan en het feestje te snel voorbij is, kan twaalf uur lang dansen in het Filmcafé. Van 16.00 tot 04.00 uur kun je los gaan op muziek van onder andere Julian Alexander, Samuel Deep en Anil Aras tijdens SlapFunk Kingsday.