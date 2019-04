Plannen om in een oranje outfit Utrecht in te trekken om Koningsnacht te vieren? Dit is er te doen in de Domstad.

Vrijmarkt - Centrum

De vrijmarkt in het centrum start vrijdagavond om 18.00 uur en duurt tot zaterdag 18.00 uur. Het gebied voor de markt bestrijkt een groot gedeelte van het centrum, van de Lange Koestraat tot het Wolvenplein. Iedereen mag zijn kleedje neerleggen om tweedehands spullen te verkopen, aanmelden vooraf is niet nodig.

Waar: centrum

Prijs: gratis entree

Beat-Rix Open Air en café Hofman - Janskerkhof

Wie van een dancefeest houdt moet op het Janskerkhof zijn. Discotheek Woolloomooloo organiseert Beat-Rix Open Air, een gratis toegankelijk feest. Het terrein wordt wel afgesloten met hekken, mede omdat de toegang 18+ is. Een ander gedeelte van het Janskerkhof is toebedeeld aan café Hofman, waar 21+ feesten wordt georganiseerd.

Waar: Janskerkhof

Prijs: gratis entree

In Koninklijke Stathe - Café Stathe

Er zijn feesten bij diverse cafés in Utrecht, zoals bij Jozef, Zussen, Lucy Lou en bij café en poppodium Stathe. Bezoekers kunnen bij Stathe zowel binnen als buiten feesten. Er treden verschillende artiesten op: Melonhead, Elsa Lester, dj Countach en dj DNNS.

Waar: Eetcafé Stathe

Prijs: gratis entree

Dutchkings - Mariaplaats

Op de Mariaplaats kan iedereen terecht die houdt van polonaises en Nederlandstalige muziek. Bingo FM organiseert er op Koningsnacht van 18.00 tot 00.00 uur een feest. Onder andere Rein Mercha, John de Bever en Sieneke treden op.

Waar: Mariaplaats

Prijs: gratis entree

Stille disco's - Vakgarage Autoweerd en Filmcafé

Wie het wat rustiger aan wil doen, kan terecht op twee stille discofeesten in de stad. In een tunnel bij een garage op de Weerdsingel wordt er een stille disco georganiseerd door De Silent Disco Club Utrecht. Bezoekers kunnen kiezen uit vier kanalen met verschillende muziekstijlen. Koningsnacht wordt in het Filmcafé in Zuilen ook gevierd met koptelefoons op, waarbij je uit drie kanalen kan kiezen.

Kingsnight - St. Jacobsplein

Rondom de Jacobikerk wordt een feest georganiseerd waar diverse soorten muziekstijlen worden gedraaid door een dj. Er is muziek uit de jaren 70 en -80, house en pop. Op het plein is een bar, een frietkraam en diverse foodtrucks.

Waar: St. Jacobsstraat

Prijs: gratis entree

Oranjegevoel - Winkel van Sinkel

De Winkel van Sinkel viert de verjaardag van "ons aller Prins Pils" met veel confetti en ballonnen. Er worden hits uit de jaren 90 en de jaren 00 gemixt en dat betekent liedjes van Atomic Kitten en de Spice Girls. Het belooft een "gigantische dansfuif" te worden.