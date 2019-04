Dit weekend is er weer een heleboel te doen in Amsterdam: van internationaal bezoek van galeristen in RAI Amsterdam tot een filmfestival in Noord. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

De KunstRAI - RAI Amsterdam

Ruim tachtig galeristen uit onder meer Berlijn, Antwerpen en Barcelona tonen vijf dagen lang hun repertoire aan fotografie, schilder- en beeldhouwkunst en nieuwe media. Het backstagethema is mode en zal worden ingevuld door het Amsterdamse kunstenaarsplatform WOW en galeriehouder Rob Malasch.

Gospelkoor Deliverance - Amsterdam-Oost

Gospelkoor Deliverance uit Amsterdam-Oost bestaat dit weekend twintig jaar en trekt langs openbare piano’s in Amsterdam-Oost om op te treden. De tour start om 14.00 uur op het Amstelstation en zal daarna langs het Centraal Station en de Openbare Bibliotheek aan de Oosterdokkade voeren.

Waar: Amsterdam Oost

Wanneer: zaterdag 20 april van 14.00 tot 16.30 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Proost op Willy – Café Mokum

Speciaal voor mensen die volgend weekend tijdens Koningsdag andere verplichtingen hebben, organiseren vijf studieverenigingen alvast een feest ter ere van de verjaardag van de koning. De feestganger met de beste outfit (lees: meeste oranje kledingstukken en accessoires) ontvangt een prijs.

Waar: Cafe Mokum, Leidseplein 18

Wanneer: donderdag 18 april

Prijs: 6 euro

Meer informatie

Filmfestival Ammehoela – FC Hyena

Verwacht op dit filmfestival een divers aanbod met korte documentaire- en fictiefilms, vlogs, kunstfilms, muziekvideo’s en liveacts. De makers van de films zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen van publiek te beantwoorden. Na afloop staat het bier koud in het restaurant van FC Hyena.

Rondje IJ – Café-Restaurant De Pont

Lopersgroep Loopwijzer heeft drie "verrassend mooie" routes van 13, 18 en 24 kilometer uitgestippeld om het IJ. Deelnemers worden verdeeld in drie tempogroepen en daarmee is deze activiteit ook geschikt voor de minder ervaren hardlopers. De route loopt langs de Nieuwendammendijk, Oranjesluizen, via Amsterdam Oost en het Centraal Station naar de NDSM-pont.

Groene Geveldag – Krugerplein

De bewoners van de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost verkopen zaterdag planten en kruiden "in vele soorten en maten" voor aan de gevel of op het balkon. Een meegenomen balkonbak wordt gratis met potgrond gevuld. Kinderen mogen bloempotten beschilderen.