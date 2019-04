Twaalf nieuwe films verschijnen er deze week in de Nederlandse bioscopen. Zo krijgt The Conjuring een spin-off met The Curse of La Llorona en speelt Waldemar Torenstra de jongere versie van rechercheur De Cock in Baantjer het Begin. Een overzicht van de nieuwste films.

Baantjer het Begin - misdaad

Waldemar Torenstra is te zien als jonge versie van rechercheur De Cock in deze politiefilm, gebaseerd op de boekenreeks van Appie Baantjer. Baantjer het Begin speelt zich af in de jaren tachtig en gaat over een moordzaak die mogelijk leidt tot een aanslag tijdens de kroning van prinses Beatrix. Een achtdelige televisieserie, tevens geregisseerd door Arne Toonen (Black Out, Dik Trom), is inmiddels in de maak.

Genre: misdaad, actie

Regisseur: Arne Toonen

Cast: Waldemar Torenstra, Tygo Gernandt, Lisa Smit

Kijkwijzer: 12+

The Curse of La Llorona - horror

Nadat gruwelpop Annabelle en de bloeddorstige non uit The Conjuring elk een eigen film kregen, verschijnt er nu een spin-off van de populaire horrorreeks. Het gevaar komt ditmaal uit de hoek van een enge geestverschijning die het voorzien heeft op kinderen, om haar eigen overleden kroost te vervangen. Regisseur Michael Chaves heeft inmiddels ook getekend voor The Conjuring 3, die volgend jaar moet verschijnen.

Genre: horror

Regisseur: Michael Chaves

Cast: Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez

Kijkwijzer: 16+

Circus Noël - familiefilm

De twaalfjarige Karo wil niet meer tussen haar ruziënde ouders in zitten en loopt weg van huis, om zich stiekem aan te sluiten bij haar circusvrienden Victor en Tonie. Wanneer zij er tijden hun rondreis achterkomen dat ze worden gesaboteerd, moeten ze er alles aan doen om het circus te redden. Circus Noël was eerder al een succesvolle serie bij Zapp. Voor de speelfilm keren dezelfde drie hoofdrolspelers terug, met opnieuw Dennis Bots (Achtste groepers huilen niet) als regisseur.

Genre: familiefilm

Regisseur: Dennis Bots

Cast: Luna Wijnands, Samuel Beau Reurekas, Tommy van Lent

Kijkwijzer: 6+

After - drama

Er gaat een nieuwe wereld open voor Tessa wanneer ze aan haar eerste semester op de universiteit begint. Kamergenoot Steph overtuigt haar om mee te gaan naar wilde feesten, waar ook de mysterieuze Hardin rondloopt. Tessa begint aan een vlammende relatie, maar dan blijkt dat de liefde van haar leven een geheim met zich meedraagt. After is gebaseerd op de gelijknamige populaire boekenreeks van Anna Todd.

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Jenny Gage

Cast: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair

Kijkwijzer: 12+

Wonder Park - animatie

De kleine June speelt op haar kamer graag met een zelfgebouwd pretpark, maar wanneer ze in het bos al haar eigen attracties in het groot ontdekt, begint ze zich te realiseren dat haar fantasie werkelijkheid is. Samen met de bewoners van Wonder Park probeert ze de vervallen plek weer leven in te blazen. Studio Paramount heeft inmiddels aangekondigd dat Wonder Park een spin-offserie voor televisie krijgt.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Dylan Brown

Stemmencast: Matthew Broderick, Jennifer Garner, Jeffrey Tambor

Kijkwijzer: 6+

Heinz - animatie

De losbandige kater Heinz moet op zijn zoontje passen, maar de volgende ochtend wordt hij wakker in een vreemd bed en is zijn kind nergens meer te bekennen. Heinz kan zich niets herinneren, maar moet Kleine Bever toch echt zien terug te vinden. De plannen voor een volle speelfilm over de stripkat, die bekend werd via de reeks in Het Parool, lagen er al sinds 2001. Regisseur Piet Kroon werkte eerder in de Verenigde Staten aan films als Shrek 2 en The Iron Giant.

Genre: animatie

Regisseur: Piet Kroon

Stemmencast: Ruben van der Meer, Ilse Warringa, Tygo Gernandt

Kijkwijzer: 12+

Cats: Op zoek naar Kattopia - animatie

Het nieuwsgierige katje Raf wil meer zien van de wereld dan alleen de binnenkant van zijn huis. Zeker wanneer z’n baasje thuiskomst met papegaai Ar, die alles kan vertellen over Kattopia. Raf besluit om een vliegtuig te bouwen, zodat hij samen met Ar de grote buitenwereld kan ontdekken. Cats: Op zoek naar Kattopia komt oorspronkelijk uit China en werd in het Nederlands nagesynchroniseerd.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Gary Wang

Stemmencast: Erik van der Horst, Matheu Hinzen, Peggy Vrijens

Kijkwijzer: 6+

Vox Lux - drama

Als overlevende van een schietpartij maakt de jonge Celeste (Raffey Cassidy) veel indruk door een hartverscheurend lied te zingen. Jaren later is ze een beroemd zangeres (Natalie Portman), die geteisterd wordt door schandalen en intussen een comeback probeert te maken. Vox Lux werd onder meer geselecteerd voor het filmfestival van Venetië.

Genre: drama

Regisseur: Brady Corbet

Cast: Natalie Portman, Raffey Cassidy, Jude Law

Kijkwijzer: 16+

Yomeddine - drama

Na het overlijden van zijn vrouw besluit de Egyptische Beshay zijn leprakolonie te verlaten om op zoek te gaan naar zijn vader. Samen met zijn ezel en weesjongen Obama begint hij aan een lange tocht door de woestijn. Onderweg helpen de man en zijn jonge metgezel elkaar door tegenslagen heen, zodat ze beiden een nieuwe plek kunnen vinden om een volwaardig leven op te bouwen. Yomeddine werd vorig jaar genomineerd voor een Gouden Palm en was de Oscar-inzending voor Egypte.

Genre: drama

Regisseur: Abu Bakr Shawky

Cast: Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Osama Abdallah

Kijkwijzer: alle leeftijden

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles - animatie

Nadat hij samen met Salvador Dalí twee zeer controversiële en invloedrijke films had gemaakt, zette de Spaanse filmmaker Luis Buñuel zijn carrière in 1933 zelfstandig voort met de documentaire Las hurdes, tierra sin pan. Hij dook daarvoor in de bittere armoede van de Spaanse gemeente La Alberca. Dat maakproces vormt nu het centrum van de biografische animatiefilm Buñuel in the Labyrinth of the Turtles, waar ook echte archiefbeelden in zijn gemengd.

Genre: animatie, drama

Regisseur: Salvador Simó

Stemmencast: Jorge Usón, Fernando Ramos, Luis Enrique de Tomás

Kijkwijzer: 6+

Leto - drama

In het Leningrad van de jaren tachtig heerst een strenge censuur op westerse muziek, maar intussen zetten rockmuzikanten zich af tegen die overheidsregels. Binnen die context ontstaat een liefdesdriehoek tussen de jonge muzikant Viktor, de charismatische zanger Mike en zijn vrouw Natasha. Leto werd vorig jaar genomineerd voor een Gouden Palm op het filmfestival van Cannes.

Genre: drama

Regisseur: Kirill Serebrennikov

Cast: Irina Starshenbaum, Teo Yoo, Roman Bilyk

Kijkwijzer: 6+

Miel-Emile - documentaire

Nadat de Nederlandse filmmaker Peter van Houten zes jaar in Frankrijk doorbracht met pastoor Jean-Marie (La vie de Jean-Marie, 2015), dook hij voor zijn nieuwste documentaire in het leven van diens broer Emile. De filosofisch ingestelde bejaarde man blikt terug op zijn opvoeding met een uiterst strenge vader en een zachtaardige moeder. Miel-Emile werd op het afgelopen IFFR de hoogst gewaardeerde Nederlandse film.

Genre: documentaire

Regisseur: Peter van Houten

Kijkwijzer: 16+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 18 april in de Nederlandse bioscopen.

