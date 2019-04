Veel mensen associëren Pasen met lente, paaseieren, kuikentjes, verse broodjes en brunchen. Maar je kunt je vrije paasweekend op nog veel meer manieren doorbrengen. De redactie van NU.nl maakte een overzicht van bijzondere uitstapjes.

Ridderspektakel – Kasteeltuinen Arcen

Elk jaar wordt tijdens Pasen het Ridderspektakel georganiseerd in de historische kasteeltuinen van Landgoed Arcen in Limburg. Rondom het kasteel laten schoenmakers, tingieters, mandenwevers en meer vaklieden zien hoe ze hun ambacht uitvoeren. Op het toernooiveld strijden meer dan honderd ridders te paard om de hand van de prinses. Dit jaar is het thema de verwoesting van het klooster Barbara's Weerd, een Limburgs klooster dat in de Tachtigjarige Oorlog werd verwoest.

Waar: Kasteeltuinen Arcen, Lingsforterweg 26, Arcen

Wanneer: 20 tot en met 22 april van 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: 16,50 euro, kinderen 8,25 euro

Meer informatie en tickets

Honderd ridders verzamelen tijdens het riddertoernooi. (Foto: Kasteeltuinen Arcen)

Paasmarkt – Vlissingen

Struinen langs het strand terwijl je tussen de kraampjes loopt: de Paasmarkt van Vlissingen is opgebouwd op de boulevard langs de Noordzee. Je kunt er uitwaaien, de geur van de zee opsnuiven en tegelijkertijd rommelen tussen de spullen van de 150 opgestelde kraampjes. Je vindt hier onder meer kleding, boeken, sieraden en parfums. Wie trek heeft gekregen van de zeelucht kan een portie poffertjes of kibbeling halen en een biertje drinken op het terras.

Waar: Boulevard, Vlissingen

Wanneer: 21 april van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Paaspop – Schijndel

Het festivalseizoen wordt afgetrapt in Noord-Brabant met Paaspop. Er staan meer dan honderd artiesten en acts op het podium, onder wie Douwe Bob, de Jeugd van Tegenwoordig, de Staat, Famke Louise, Kraantje Pappie, Davina Michelle en Within Temptation. Wie het nog te koud vindt om op een luchtbed in een tentje te vertoeven, kan een verwarmde tent met een fris opgemaakt bed boeken.

Waar: De Molenheide, Heikampen 5, Schijndel

Wanneer: 19 tot en met en 21 april

Prijs: vanaf 63,50 euro

Meer informatie en tickets

Een van de podia van Paaspop. (Foto: Bart Heemskerk)

PaasIJ vaartocht – Amsterdam

Op Tweede Paasdag kun je een vaartocht maken met het schip de Stortemelk over het IJ en het Markermeer. De tocht vaart onder meer langs de A'dam Toren, het Eye Filmmuseum en Kasteel Muiderslot. Ondertussen verzorgt Brouwerij 't IJ de catering: bezoekers krijgen vier speciaalbiertjes, waaronder het lentebiertje PaasIJ, met bijbehorende hapjes. Bezoekers onder de achttien jaar krijgen frisdrank.

Waar: opstappen aan Ms. van Riemsdijkweg 51, Amsterdam

Wanneer: 22 april van 13.30 tot 17.30 uur

Prijs: 32,50 euro, kinderen 17,50 euro

Meer informatie en reserveren

Met het schip de Stortemelk vaar je over het IJ. (Foto: Rederij 't IJ)

Bloemenjaarmarkt – Groningen

Alle kleuren van de regenboog komen voorbij tijdens de jaarlijkse Bloemenjaarmarkt in Groningen. Deze bloemenmarkt is de grootste van Noord-Nederland en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Je vindt er verse snijbloemen, grote en kleine kamerplanten, bloembollen en zaden, tuingereedschap en nog veel meer tuinierbenodigdheden. Er staan kramen in de Oude Ebbingestraat, op de Grote Markt, het Waagplein, de Vismarkt en het A-Kerkhof.

Waar: binnenstad Groningen

Wanneer: 19 april van 9.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

De binnenstad van Groningen wordt één groot kleurenpalet. (Foto: Bloemenjaarmarkt)

BonFire Beach Fest – Den Haag

Het paasweekend wordt ingeluid met het BonFire Beach Fest. Een Frans gezelschap van vuurkunstenaars zet diverse vuurinstallaties en shows op het strand van Scheveningen op touw. Daarnaast draaien er dj's, treden er bands en acts op en schenken de strandpaviljoens zomerse drankjes. Wanneer het donker begint te worden, licht het strand op in de rode gloed van de vuurkunstwerken.

Waar: strand van Scheveningen

Wanneer: 19 en 20 april vanaf 16.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Het strand staat vol vuurkunstinstallaties. (Foto: Anne Reitsma)

Werkspoor Festival – Utrecht

Het Werkspoor Festival is een gratis toegankelijk foodfestival in Utrecht. Je vindt hier 24 foodtrucks waar je uiteenlopende hapjes kunt halen, van crêpes, pizza en tosti's tot Indonesische en Marokkaanse gerechten. Naast al het eten is er ook een uitgebreid muziekprogramma. Zo wordt er een vinylfeestje georganiseerd waar alleen oude platen worden gedraaid en is er ook een stille disco.

Waar: Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41, Utrecht

Wanneer: 19 tot en met 22 april

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Vollemaanwandeling – Almere

Een gids van Staatsbosbeheer neemt je mee voor een wandeling bij volle maan door het Almeerderhout. Bij aankomst bij het Buitencentrum brandt het haardvuur. De gids geeft een korte inleiding en neemt de groep vervolgens mee de duisternis in. De volle maan verlicht de natuur en de gids vertelt over nachtdieren die in het bos leven. Halverwege de wandeling krijgt iedereen een warme kop chocolademelk en kun je marshmallows roosteren boven het vuur

Waar: start vanaf Buitencentrum Almeerderhout, Kemphaanlaan 4, Almere

Wanneer: 21 april van 21.00 tot 23.00 uur

Prijs: 9,95 euro

Meer informatie en aanmelden

Paaskermis – Deventer

Met Pasen staat er zoals ieder jaar weer een grote kermis op de Roland Holstlaan. Het hele weekend kun je griezelen in het spookhuis, draaien in de theekopjes en nostalgisch snoepgoed kopen, zoals dropballen of nougat. Op zaterdag is er een grote vuurwerkshow om 22.00 uur, op Eerste Paasdag kun je eieren zoeken en op Tweede Paasdag vindt er een braderie en rommelmarkt plaats.

Waar: Roland Holstlaan, Deventer

Wanneer: 19 tot en met 22 april

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Op zaterdag is er een grote vuurwerkshow op de kermis. (Foto: NU.nl/Franck Victorio)

Cape Town Opera Chorus: African Passion – Enschede

Wie graag eens een andere versie van de Matthäus Passion wil zien, kan naar de Afrikaanse versie van het Cape Town Opera Chorus. In 2013 werd dit Zuid-Afrikaanse ensemble van achttien zangers en zangeressen uitgeroepen tot het beste operakoor ter wereld. In hun nieuwe paasprogramma African Passion verwerkten ze delen van Bachs klassiek stuk en doordrongen ze het van warme Afrikaanse ritmes en geluiden.

Waar: Wilminktheater, Wenninkgaarde 40-42, Enschede

Wanneer: 19 april, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 24,75 euro

Meer informatie en tickets

Het ensemble bestaat uit achttien zangers en zangeressen. (Foto: Marguerite Oelofse)

Pasen bij het Boomkroonpad – Hondsrug

Samen met een gids maak je een paaswandeling over de Drentse Hondsrug, gekenmerkt door de glooiende heides en zandvlaktes. Overal langs de wandelroute zijn eieren verstopt. Ondertussen vertelt de gids over welke vogels er broeden en dat niet alleen vogels, maar ook dieren zoals slangen, bijen en vlinders eieren leggen.

Waar: Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, Drouwen

Wanneer: 21 en 22 april van 13.30 tot 15.00 uur

Prijs: 6 euro, kinderen tot 13 jaar 3 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is samengesteld door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten.