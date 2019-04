Er is komend weekend genoeg te doen in Groningen. Zo wordt de jaarlijkse Bloemenmarkt weer georganiseerd en kun je paaseieren zoeken in de Wolkenfabriek.

Bloemenjaarmarkt 2019 – Binnenstad

Geheel volgens traditie is er op Goede Vrijdag weer een Bloemenjaarmarkt in de stad. De bloemenmarkt van Groningen is de grootste van Noord-Nederland. De kramen in de Oude Ebbingestraat, Grote Markt, Waagplein, Vismarkt en het A-Kerkhof trekken jaarlijks tienduizenden bezoekers. Je vindt er verse bloemen, planten, boompjes en tuinkruiden.

Waar: binnenstad Groningen

Wanneer: 19 april van 09.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Donnie - De Oosterpoort

Vorige zomer verwierf de Amsterdamse rapper Donnie snel bekendheid met zijn nummer Snelle Planga, over een reflecterende bril met een vlot montuurtje. Eind vorig jaar verscheen zijn debuutalbuum Mannelogie. Bas Bron, bekend van de Jeugd van Tegenwoordig, verzorgde de beats op dit album. Vrijdag betreedt Donnie de planken van De Oosterpoort in Groningen.

Waar: De Oosterpoort, Trompsingel 27, Groningen

Wanneer: 19 april, aanvang 20.00 uur

Prijs: 15,94 euro

Vertoning: The Biosphere Experience – DOT

The Biosphere Experience is een audiovisuele trip. Kunstenaars Dan Gregor en Dalibor Cée maakten een film, geïnspireerd door de muziek van de Noorse muzikant Geir Jenssen. Jenssen maakt muziek die bekendstaat als 'arctic sound', gebaseerd op de natuurgeluiden in het Noordpoolgebied. In de koepelzaal van DOT wordt Jenssens muziek ondersteund door dansende visualisaties van de kunstenaars.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2, Groningen

Wanneer: 20 april, 22.00 uur

Prijs: 10 euro

Wolkin Paaseieren zoeken – Wolkenfabriek

Op het terrein van de voormalige Suikerfabriek zijn overal paaseieren verstopt. Daarnaast is de bar geopend vanaf 15.00 uur en kunnen bezoekers ook mee-eten. De Wolkenfabriek organiseert elke zondag een inschuifrestaurant, waarbij je mee kunt eten van wat de pot schaft. Er is een borrelplank, soep en een hoofdgerecht. Ook geschikt voor vegetariërs.

Waar: Wolkenfabriek, Energieweg 10

Wanneer: 21 april vanaf 15.00 uur

Prijs: gratis entree

