Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht; van Culturele Zondag in Utrecht-West tot het speciaalbierfestival Utrecht's Finest op het Janskerkhof. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Culturele Zondag - Utrecht-West

Op Culturele Zondag staat een gebied in Utrecht in de schijnwerpers. Deze keer is dat West, met onder meer Lombok, Oog in Al, de Schepenbuurt en het Cartesius- en Werkspoorgebied. Overal zijn activiteiten en er zijn voorstellingen, lezingen en optredens te bezoeken. Het programma is mede samengesteld door bewoners en ondernemers in de wijk.

Waar: Utrecht-West

Wanneer: 14 april

Prijs: toegang gratis

Utrecht's Finest - Janskerkhof

De tijd van speciaalbierfestivals breekt weer aan. Op het Janskerkhof kunnen bezoekers bier van meer dan twintig verschillende brouwerijen proberen. Ondertussen is er muziek van Utrechtse dj's en rock-'n-rollbands te horen. Op het plein is ook een 'foodcourt', waar onder meer barbecuegerechten worden geserveerd. Zondagmiddag is er een programma voor kinderen.

Waar: Janskerkhof

Wanneer: hele weekend

Prijs: 7,50 euro entree, inclusief 4,00 euro borg voor een glas

Speciaalbier op de tap. (Bron: De Halve Maan)

Opening en minifestival - Niftarlakepark en Speelbos Zuilen

Zondag wordt het nieuwe Niftarlakepark geopend in Zuilen. Het park is helemaal vernieuwd; zo kun je nu bijvoorbeeld op trappen aan de vijver zitten. Ook is er een nieuw speelbos met een kabelbaan en een boomstammenpad. Daar is in de middag een minifestival voor alle leeftijden, met een stille disco en een bootcamp. Kinderen kunnen er knutselen met natuurlijke materialen.

Waar: Niftarlakepark en Speelbos Zuilen

Wanneer: 14 april

Prijs: toegang gratis

Festival Tweetakt - Neude

Het laatste weekend van Festival Tweetakt is aangebroken. Er is theater, dans, muziek en beeldende kunst op meerdere locaties. Op de Neude vind je onder meer het Minitheater en de Restaurantkas, die 's avonds verandert in een kleine club. Vrijdag in de kas kun je zelf singles uit bakken uitzoeken en indienen bij Singlefeestje. Bij Fort Ruigenhoek zijn sculpturen en kunstinstallaties. Daarnaast zijn er voorstellingen te zien in de theaters in Utrecht.

Waar: Neude, Fort Ruigenhoek, diverse theaters

Wanneer: hele weekend

Prijs: diverse prijzen

Bezoekers van Festival Tweetakt genieten van de zon. (Bron: NU.nl/Anna van Kooij)

Rommelmarkt - ZIMIHC Theater Stefanus

Een theaterzaal vol met rommel, grabbeltonnen, antiek en kleding. Wie wat koopjes wil scoren, kan zondag naar Theater Stefanus in Overvecht gaan om op een rommelmarkt te snuffelen. De waren zijn uitgestald in kramen.