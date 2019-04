Gisteren werd bekend dat Crying Girl on the Border van de Amerikaanse fotograaf John Moore de World Press Photo-wedstrijd van 2019 heeft gewonnen. Waar kun je de foto's van de nieuwe tentoonstelling bekijken?

Op 12 en 13 april wordt de nieuwe tentoonstelling van genomineerde foto's geopend op het World Press Photo Festival in de Westergasfabriek in Amsterdam. Genomineerde fotografen zoals Alejandro Cegarra, Catalina Martin-Chico en John Moore zijn aanwezig om te vertellen over de achtergrond en betekenis van hun foto's.

Daarnaast worden er lezingen en workshops gegeven, bijvoorbeeld door winnende fotograaf Pieter ten Hoopen. Ten Hoopen won de eerste World Press Photo Story of the Year met zijn serie The Migrant Caravan. De serie verbeeldt de vlucht van Midden-Amerikaanse vluchtelingen naar de Verenigde Staten.

Ook winnende foto's uit eerdere edities te zien

Het festival vindt plaats in de Westergasfabriek, maar de daadwerkelijke tentoonstelling is te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Zaterdag 13 april opent de expositie voor publiek.

Het is voor het eerst dat tijdens een World Press Photo tentoonstelling ook geselecteerde oude winnende foto's te zien zijn uit het archief van de organisatie. De tentoonstelling is later dit jaar in Zutphen en in Groningen te zien. Verder reizen de foto's nog naar 109 internationale locaties. De kalender van de tentoonstelling vind je hier.