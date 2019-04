De negende editie van The Passion vindt op 18 april in Dordrecht plaats. Het evenement zit bijna elke keer helemaal 'vol'. Is het passiespel langzamerhand tot een uitje verworden voor Nederlanders?

The Passion wordt elk jaar rond Pasen in een andere gemeente opgevoerd en vertelt het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth, met veel muziek, lichtbundels en acteurs. Dit jaar spelen onder andere Edwin Jonker, Porgy Franssen, Ron Boszhard en Wijnand Speelman mee in de vertolking. Ook is er een processie in de stad die naar het podium trekt, met voorop een groot wit kruis. Het evenement wordt uitgezonden op tv en trekt sinds 2014 boven de 3 miljoen kijkers.

Vorig jaar kwamen er elfduizend mensen naar de uitvoering in de Bijlmer in Amsterdam, blijkt uit de bezoekerscijfers van de organisatie. De bezoekersaantallen van de vorige edities wisselen tussen de vijftienduizend en de twintigduizend. De aantallen zijn afhankelijk van de capaciteit van de verschillende locaties. De plekken voor de processie (er kunnen duizend mensen meelopen) zijn volgens de organisatie steeds sneller verzegd: eerst in een paar dagen, nu in een paar uur.

Dat The Passion populair is in een seculiere samenleving, komt volgens trendwachter Fahrid Tabarki doordat het verhaal wat met de samenleving doet. "De onderliggende verhalen in religies gaan vaak over het menselijk bestaan en over gemeenschap. Dat trekt aan. Deze verhalen zijn nu misschien wel relevanter dan ooit: de samenleving is op zoek naar haar wortels."

De uitvoering van The Passion in Enschede. (Bron: ANP)

'Het is niet lang leve de lol'

Is The Passion een samenbindend uitje geworden? "Dat denk ik zeker", zegt Tabarki. "Door de aanpak van de organisatie is het uitgegroeid tot een spektakel en een samenscholing van mensen die geïnspireerd willen raken. Er komen bezoekers op af die niet per se het religieuze meenemen of belangrijk vinden in hun eigen leven."

Arjan Lock, directeur van de Evangelische Omroep (EO) die samen met KRO-NCRV het evenement organiseert, denk niet dat The Passion een gewoon uitje is. "Ik denk dat iedereen die er naar toe komt wel doorheeft dat het niet zomaar een concert is of een festival, maar dat het over het Paasverhaal gaat. En dat is een indringend verhaal. Dat voel je ook tijdens het evenement, mensen zijn stil. Het is niet lang leve de lol. Dat past ook bij het verhaal."

Voor Djayden Jung (25) draait The Passion niet alleen om het geloof. Hij is naar de editie in zijn eigen woonplaats Leeuwarden geweest en heeft 'niet echt iets met het geloof'. "Ik was een beetje bevooroordeeld en ik dacht dat het niks voor mij was. Maar het verhaal draait om veel meer dan het geloof: vriendschap, vertrouwen en geloven in elkaar. Het is een mooi verhaal, afgewisseld met muziek die we bijna allemaal wel kennen."

Een scene in The Passion. (Bron: EO)

Een Nederlands verhaal

Volgens Tabarki gaat de organisatie steeds meer op de maatschappelijke tour en worden er bredere onderwerpen aangesneden. "Het thema dit jaar is bijvoorbeeld Je bent niet alleen. Daarmee wordt eenzaamheid aangestipt. Zo wordt het een Nederlands verhaal. En de veelal bekende acteurs en zangers maken het geheel toegankelijk."

Lock zegt niet toe te willen naar alleen maar een breed, maatschappelijk evenement. "We willen juist laten zien dat het christelijk geloof en de maatschappij alles met elkaar te maken hebben. Het verhaal van het geloof raakt al die thema's als eenzaamheid, welkom zijn in de samenleving en zorgen voor je naaste. Dat willen we letterlijk naar de straat brengen.”

“Ik vind het mooi dat niet-religieuzen meespelen en er op af komen.” Annet Zevenberger, bezoeker van The Passion

De Amsterdamse Annet Zevenbergen (22) is christen en is vorig jaar naar The Passion geweest. Ze ging met een groepje vrienden, maar zag het niet alleen als een 'leuk avondje uit'. "Ik vond het een mooie avond, maar ook een avond met een doel. Ik vind het belangrijk dat we het verhaal van Pasen niet vergeten. The Passion houdt het verhaal levend door het op een moderne manier te vertolken. Ik vind het mooi dat niet-religieuzen meespelen en er op af komen. Ook al geloven ze het misschien niet, ze horen er toch over."

De organisatie voegt geen elementen toe om het tot een uitje te maken. "Wij richten ons op de inhoud. We hoeven ook niet aan het evenement te verdienen. Het gaat ons om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het verhaal. Lokale ondernemers spelen er wel op in, dat is prima. Ik kwam een keer in een restaurant met een Passie-menu."