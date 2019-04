Sportfilms nabespreken met Wilfried de Jong, een dagje buitenaards plezier in de Kunsthal of met een speciaalbiertje in je hand naar strips kijken; er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam.

Sportfilmfestival - Kop van Zuid

Tijdens het Sportfilmfestival ontdek je de andere kant van sport in diverse sportfilms en documentaires. Schuif ook aan bij de live talkshow met bekende gasten uit de sport-, muziek- en filmwereld en de literatuur, onder leiding van Wilfried de Jong.

Waar: LantarenVenster en openingsavond bij ss Rotterdam

Wanneer: 10 tot en met 14 april

Prijs: 12,50 tot 25 euro

Meer informatie

(Foto: Sportfilmfestival)

Sci-Fi Weekend - Kunsthal

Duik in de wereld van het onbekende en breng een bezoek aan de Kunsthal. Een kleine greep uit het programma: een workshop vechten met een lichtzwaard (zoals ze in Star Wars doen), leren dansen als een robot of een lezing over reizen door ruimte en tijd. Op zaterdag is er een verdiepend programma en op zondag is het familiedag.

Waar: Kunsthal, Museumpark, Westzeedijk 341

Wanneer: 13 en 14 april

Prijs: 14 euro, kinderen tot en met zeventien jaar gratis

Meer informatie

Koningskermis - Lloyd Multiplein

De enige auto's waarmee je eindeloos mag botsen, glimmende grijpmachines en vele andere attracties staan vanaf dit weekend bij de Schiehaven. Wie durft er in het griezelige spookhuis en wie gaat het vaakst in de theekopjes zonder misselijk te worden?

Waar: Lloyd Multiplein, Schiehaven

Wanneer: 13 april tot en met 5 mei

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

(Foto: Charles Luijten)

Grote Vlooienmarkt - Alexanderhal

Op de Grote Vlooienmarkt in de Alexanderhal valt van alles te ontdekken. Snuffel tussen de 150 kramen met kleding, meubels, antiek, vintage en curiosa en neem de echte pareltjes mee naar huis.

Waar: Sporthal Alexander, Sjanghailaan 275, Rotterdam

Wanneer: 14 april van 7.00 tot 17.00 uur

Prijs: 3,50 euro, kinderen tot twaalf jaar gratis

Meer informatie

Wonderlijk Delfshaven - 't Zakkendragershuisje

Theaterfestival Wonderlijk Delfshaven verzorgt vier dagen toneel, zang, dans en muziek in het historische hart van Delfshaven. Je wordt rondgeleid door het gebied en bezoekt zes korte theatervoorstellingen die speciaal voor de locaties zijn geschreven.

Waar: 't Zakkendragershuisje, Voorstraat 13

Wanneer: 11 tot en met 14 april

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie

Vintage & Sustainable Shopping Tour - Lilith Coffee

Voor het shoppen van vintagekleding, tweedehands of duurzame kleding moet je maar net weten waar je moet zijn. De Erasmus Sustainibility Hub laat je de leukste plekjes zien in de buurt van de Witte de With en de Nieuwe Binnenweg.

Waar: Verzamelen bij Lilith Coffee, Nieuwe Binnenweg 125 H

Wanneer: 12 april, 16.00 tot 18.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Comics, Art & Beer - Rotown

Er is een nieuwe, laagdrempelige zondagsbeurs in Rotown: Comics, Art & Beer. Bestel een speciaalbiertje of een kop koffie en bekijk de comics, fanzines en kunstwerken die worden aangeboden. Dj's Sjors & Sjimmie staan achter de draaitafels.

Waar: Rotown, Nieuwe Binnenweg 19

Wanneer: 14 april, van 13.00 tot 17.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

(Foto: Rotown)