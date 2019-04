Er zijn in Nederland ontelbaar veel gratis uitstapjes te maken. De redactie van NU.nl test elke week zo'n uitje. Aflevering 6: terug in de tijd in het dorp Orvelte in Drenthe.

Wat is het?

Zuurstokken, turf en een paardentram: een bezoek aan het dorp Orvelte is een nostalgisch uitje. De klinkers en kinderkopjes leiden de bezoekers door het dorp uit de tiende eeuw. De plaats staat bekend om de monumentale boerderijen, turfhuisjes en de Brink. Daarnaast kunnen bezoekers naar diverse, kunstzinnige en ouderwetse winkels gaan, zoals een snoepwinkeltje. Er hangt een geur van vers gemaaid gras, de kromme bloesembomen bloeien en een kat laat zich aaien door de bezoekers.

"De burgemeester besloot in de jaren zestig om Orvelte goed te conserveren, zodat er een origineel Drents dorp zou blijven bestaan", vertelt een medewerker van het informatiepunt in het midden van het dorp. "Maar we willen niet met alles terug in de tijd. De boeren zijn natuurlijk meegegaan in de modernisering." Er wonen gewoon mensen in Orvelte, zo'n 230.

Bezoekers lopen door het oude Orvelte. (Bron: NU.nl/Germieke Smits)

Wat kun je er doen?

Er zijn diverse gratis dingen te doen in het dorp. Zo kun je kijken in een kaasmakerij in het Melkfabriekje. Of de Schoonebeker schapen bezoeken in de goed onderhouden schaapskooi. Er is ook een film te zien over bijen en imkers.

Iets buiten het dorp ligt Het houten pad van Theodoor, een klim- en klauterroute voor kinderen. Ook buiten het dorp is een gereconstrueerde boerderij uit de IJzertijd te bekijken. In de omgeving zijn wandel- en fietstochten te doen, zoals in het stuifzandgebied Orvelterzand.

Er zijn veel winkels om in te snuffelen, zoals een keramiek-, porselein-, outdoor- en pannenkoekenwinkel. In deze laatste werkt 'Professor Pannenkoek'. Hij heeft diverse soorten pannenkoekenmeel samengesteld, met als hoogtepunt een die gebaseerd is op een heel oud recept voor soet- of liefkoecken. Er zijn gratis stukjes pannenkoek te proeven.

In het hoogseizoen zijn er demonstraties te bekijken in een smederij, klompenmakerij en houtzagerij (betaald). De medewerker van het informatiepunt weet alleen niet hoe lang de demonstraties nog door kunnen gaan. "Deze beroepen zijn aan het uitsterven en er zijn geen opvolgers."

Op diverse plekken is er wat te drinken of te eten. Bijvoorbeeld in de Schenkerij, een oud, bruin restaurant, waarin de bediening in klederdracht loopt. Er is een wisselende expositie te zien, deze keer van Henk Renting. Ook in het Bakkerswinkeltje kun je neerstrijken, waar de geur van vers brood hangt en een kachel brand. Er zijn Drentse lekkernijen te koop, zoals Drentse Stoet.

In het dorp is op 21 april een paasmarkt en op 9 juni een pinkstermarkt met zo'n vijftig kramen. Op 28 april is er een lammetjesdag.

Het snoepwinkeltje in Orvelte. (Bron: NU.nl/Germieke Smits)

Rapport

Het dorp ligt er mooi bij en is goed voor een paar uur vermaak. De lente is voor rustzoekers een goed seizoen om te gaan, wie meer leven in de brouwerij wil zal in de zomer moeten komen. Wie van nostalgische winkeltjes en van ouderwetse spullen houdt, zal zijn lol niet op kunnen. Voor kinderen is er ook genoeg te zien; grappige spulletjes en diverse dieren.

Het uitje is prima gratis te houden door gewoon het dorp te bekijken en te dwalen. De betaalde activiteiten zijn wel van een meerwaarde als je wat meer wil weten over de geschiedenis van Orvelte. Er staan namelijk bijna geen informatieborden in het dorp. Daarvoor moeten bezoekers toch echt een paar centen betalen, bijvoorbeeld voor een filmvoorstelling of rondleidingen. Een gratis optie om informatie te verkrijgen is bladeren door de informatiefolders- en boekjes bij het informatiepunt.

Er zijn veel oude gereedschappen te zien. (Bron: NU.nl/Germieke Smits)

Handig om te weten