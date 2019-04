Veel kastelen, forten en burchten openen komend weekend weer hun deuren voor het nieuwe seizoen. Wat voor forten, kastelen en burchten kun je zoal bezichtigen en wat is er te doen?

Van april tot en met oktober openen veel forten hun deuren weer voor bezoekers. Het forten- en kastelenseizoen loopt van april tot en met oktober. Een aantal van de Nederlandse forten maakt deel uit van het Unesco Werelderfgoed.

De precieze opening van veel forten en kastelen wisselt, maar komend weekend en tijdens het paasweekend gaan de meeste locaties open.

Overwinteringsplaats voor vleermuizen

Veel forten zijn in de winter niet te bezoeken. "Ze zijn dan gesloten, want er overwinteren vaak vleermuizen in de forten", vertelt directeur Juke van Niekerk van Stichting Liniebreed Ondernemen, de organisatie de de culturele activiteiten in de forten bundelt.

Bij de stichting zijn 155 forten aangesloten die in het voorjaar opengaan voor publiek. Daarnaast begint ook de Nederlandse Kastelenstichting aan een nieuw seizoen met de Dag van het Kasteel op 12 april.

Militaire verdedigingslinies

Alle forten die openbaar te bezoeken zijn, maakten ooit deel uit van militaire verdedigingslinies. In Noord-Brabant vind je langs de Waal veel oude burchten van de zeventiende-eeuwse Zuiderwaterlinie, terwijl er langs de Noordzeekust veel bunkers uit de Tweede Wereldoorlog staan. Die maakten deel uit van de Atlantikwall, een oude Duitse verdedigingslinie.

De redactie van NU.nl stelde een aantal bijzondere activiteiten samen die je de komende tijd op de forten en kastelen kunt doen.

Verken de vesting – Slot Loevestein (Poederoijen)

In het oerhollandse rivierenlandschap, waar Maas en Waal samenkomen, liet ridder Dirc Loef van Horne in 1361 zijn kasteel bouwen. In het kasteel, de voorburcht en het soldatendorp is voor iedereen van alles te beleven. In het museum vertellen professionele gidsen je over de beroemde ontsnapping van Hugo de Groot, de Middeleeuwen en de Hollandse Waterlinie. Met spellen kom je meer te weten over kruit en wapens, en in de kelder kun je de ervaring van hoogwater voelen. De bezoekers krijgen een sleutel om alles mee te kunnen ontdekken.

Waar: Slot Loevestein, Loevestein 1, Poederoijen

Wanneer: 13 april en 14 april van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: 14 euro, kinderen 9,50 euro

Speurtocht en Fortgolf – Fort Sabina (Heijningen)

Fort Sabina maakt deel uit van de Zuiderwaterlinie, een militaire verdedigingslinie langs de Waal die in de zeventiende en achttiende eeuw veel werd gebruikt. Op 14 april wordt hier voor kinderen een fortgolf spel gespeeld en is er een speurtocht waarbij bezoekers op ontdekkingstocht door het fort worden gestuurd.

Waar: Fort Sabina Henrica, Fortweg 1, Heijningen

Wanneer: 14 april, vanaf 11.00 uur

Prijs: 3 euro

Rondleiding en spelletjes - Kasteel Duivenvoorde (Voorschoten)

Tijdens de seizoensopening van Kasteel Duivenvoorde start er ieder uur een familierondleiding door het kasteel. Bezoekers nemen onder meer een kijkje in de Marotzaal, een achttiende-eeuwse pronkzaal met grote levensgrote portretten van verschillende kasteelheren. In het park kunnen kinderen een paastak versieren en bij mooi weer zijn er buitenspelletjes.

Waar: Kasteel Duivenvoorde, Laan van Duivenvoorde 4, Voorschoten

Wanneer: 14 april, vanaf 13.00 uur

Prijs: variërend van 1 euro (parkbezoek) tot 12,50 euro (kasteelrondleiding)

Vleermuizen zoeken - Fort bij Rijnauwen (Bunnik)

Elk jaar overwinteren er honderden vleermuizen op het Fort bij Rijnauwen. De vleermuizen zijn inmiddels uit hun winterslaap en fladderen volop rond het fort. Bij schemerdonker neemt een boswachter van Staatsbosbeheer een groep mee over het terrein om meer over de dieren te vertellen. In het fort krijg je te zien waar ze aan het plafond hangen en met een detector kun je naar de geluiden luisteren die de dieren uitzenden.

Waar: Fort Rijnauwen, Vossegatsedijk 5, Bunnik

Wanneer: 18 april, start 19.30 uur

Prijs: 10 euro, kinderen 5 euro

Zwaar geschut op Fort Pannerden – Doornenburg

Op Fort Pannerden wordt de start van het fortenseizoen ingeluid met schoten uit drie historische kanonnen uit de jaren veertig van de vorige eeuw. De kanonnen rijden eerst vanaf het toegangshek naar hun plaats, begeleid door vrijwilligers in uniform. De wapens blijven zaterdag en zondag te zien voor bezoekers. Verder is er een kinderrondleiding, een escaperoom en kun je een kop koffie of thee drinken met een stuk taart erbij.

Waar: Fort Pannerden, Waalwijk 1, Doornenburg

Wanneer: 13 april om 12.00 uur

Prijs: startschot gratis, toegang tot fort 12,50 euro

Avontuurlijk Forteiland - Fort bij IJmuiden

Forteiland IJmuiden organiseert vijf keer per jaar het evenement Avontuurlijk Forteiland. Tijdens dit uitje ga je met de boot vanaf IJmuiden naar het Forteiland. Je kunt hier uitwaaien in de wind, maar ook dwalen door de ondergrondse gangen van de bunkers. Het Forteiland staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Houd er rekening mee dat je niet kunt pinnen op het eiland. Je mag eigen eten en drinken meenemen, maar het is ook te koop op het eiland.