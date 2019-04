Voor iedereen die een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten op een rij waar nog kaarten voor te koop zijn. Deze week zijn dat optredens van onder anderen de Canadese rapper Drake en singer-songwriter James TW.

Idaly - Utrecht

Het nummer Wine Slow zorgde voor de doorbraak van rapper Idaly bij het grote publiek. Terwijl hij niet bepaald een onbekende is in de hiphopscene: met New Wave won hij in januari 2016 de Popprijs, hij speelde op Appelsap en Lowlands en werkte samen met Josylvio en Ronnie Flex. Nu staat hij in zijn eentje op het podium in Utrecht.

Waar: EKKO, Utrecht

Wanneer: 12 april, aanvang: 20.30 uur

Prijs: 11 euro

Meer informatie en tickets

James TW - Amsterdam

Hij begon zijn carrière als drummer in de band van zijn vader. Daarnaast speelt James TW piano en gitaar én zingt hij. Op YouTube plaatste hij covers van onder anderen Ed Sheeran en John Mayer. Die opnames werden opgepikt door niemand minder dan Shawn Mendes. Tegenwoordig zingt hij zijn eigen liedjes. Het liefdesliedje When You Love Someone is een van meest gestreamde tracks die de jonge Britse singer-songwriter op zijn naam heeft staan.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 13 april, aanvang 21.00 uur

Prijs: 23 euro

Meer informatie en tickets

The Grand East + Boogie Monsters - Groningen

De stijl van The Grand East doet denken aan rockbands uit de jaren zestig en zeventig, zoals King Gizzard & The Lizard Wizard, maar hebben een soulrandje. The Grand East speelde onder meer op Zwarte Cross en Eurosonic en stond ook in het naprogramma van Bob Dylan.

Waar: Vera, Groningen

Wanneer: 12 april, aanvang 21.00 uur

Prijs: 13 euro

Meer informatie en tickets

Drake - Antwerpen

De Canadese rapper Drake scoorde de ene na de andere wereldhit. God's Plan, One Dance en Hotline Bling verzamelden miljoenen streams op YouTube. Tijdens zijn The Assassination Vacation Tour doet hij België aan. De artiest staat ook twee avonden (15, 16 april) in de Amsterdamse Ziggo Dome. Tenminste, als hij komt opdagen. Vorig jaar liet de rapper zijn Nederlandse publiek tot twee keer toe zitten.

Waar: Sportpaleis, Antwerpen

Wanneer: 13 april, aanvang 21.00 uur

Prijs: 56,61 euro

Meer informatie en tickets

Paul Young - Den Haag

De Britse popster Paul Young heeft zijn sporen verdiend in de muziekwereld. Hits die de veteraan scoorde in de jaren tachtig, zoals Love Of The Common People, zijn nog altijd op de radio te horen.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 15 april, aanvang 19.30 uur

Prijs: 32,50 euro

Meer informatie en tickets

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Genoemde concerten kunnen na publicatie van het artikel alsnog uitverkocht raken.