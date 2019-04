Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Amsterdam; van World Press Photo-expeditie in de Westergasfabriek tot tientallen activiteiten in musea, kerken en bars in Noord. Een overzicht van enkele activiteiten.

24H Noord - Amsterdam Noord

Tijdens 24H Noord openen bijna vijftig winkels, musea, kerken, hotels, bars en clubs in Amsterdam-Noord voor 24 uur de deuren voor publiek. Het doel: mensen kennis laten maken met het stadsdeel. Op de deelnemende locaties is een hoop te doen; van creatieve, sportieve en muzikale activiteiten tot lekker eten en drinken.

Waar: Amsterdam-Noord

Wanneer: zaterdag 13 april

Prijs: gratis

Meer informatie

Vintage Kilo Sale - Posthoornkerk

Liefhebbers van duurzame, bijzondere en trendy mode kunnen zondag helemaal losgaan tijdens de Vintage Kilo Sale. Verwacht een grote vintagecollectie met denim, leer, vesten, truien, jassen en schoenen. Afrekenen gaat per kilo, waarbij geen minimum of maximum is vereist. Het gewicht in kilo's keer 18 euro is wat je afrekent.

Waar: Haarlemmerstraat 124-126

Wanneer: zaterdag 13 en zondag 14 april van 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

ABC Open Mic - American Book Center

Altijd al een eigen verhaal, lied of gedicht ten gehore willen brengen aan een publiek? The American Book Center biedt op vrijdag 12 april iedereen die zijn of haar talent en creativiteit wil delen een podium. De inschrijving opent die middag om 17.00 uur. Singer-songwriter Luke Nyman is op dat moment aanwezig in de boekhandel.

Waar: Spui 12

Wanneer: vrijdag 12 april, van 18.00 tot 19.30 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

World Press Photo - Westergasfabriek

De eerste editie van World Press Photo in 2019 vindt komend weekend plaats in de Westergasfabriek. Tijdens het festival zijn genomineerde fotografen als Alejandro Cegarra, Catalina Martin-Chico, Diana Markosian, Michelle Mizner en John Moore aanwezig om tekst en uitleg te geven bij hun tentoongestelde foto's.

Liever te dik in de kist - Skatecafe

De naam zegt het misschien al: tijdens dit feest zullen de trommelvliezen worden verwend met de grootste muzikale klappers uit eigen land. Van André Hazes en Johnny Jordaan tot Willeke Alberti, Ramses Shaffy en Wim Sonneveld.