De zeven nieuwe bioscooptitels van deze week lopen wijd uiteen, van de actierijke stripverfilming Hellboy tot de Franse bioscoophit Le grand bain en stopmotionfilm Missing Link. Een overzicht van de films die vanaf donderdag in Nederland te zien zijn.

Hellboy - actie, fantasy

In deze bloederige stripverfilming zit de half-demonische Hellboy gevangen tussen de menselijke- en de bovennatuurlijke wereld. Wanneer een gevaarlijke tovenares de mensheid wil vernietigen, lijkt de titelheld als enige genoeg kracht te hebben om haar te verslaan. Hellboy kreeg eerder al twee films met Ron Perlman in de hoofdrol. Deze herstart staat daar los van en voert David Harbour (Stranger Things) op als hoofdpersoon.

Genre: actie, fantasy

Regisseur: Neil Marshall

Cast: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film draait

Little - komedie

De keiharde zakenvrouw Jordan gedraagt zich als een feeks tegenover haar medewerkers, maar dat wordt plotseling een stuk lastiger wanneer ze na een betovering verandert in een meisje van dertien. Omdat Jordan haar personeel niet meer kan commanderen en bovendien terug naar de schoolbanken moet, is ze aangewezen op haar trouwe assistent om het bedrijf te redden.

Genre: komedie

Regisseur: Tina Gordon

Cast: Regina Hall, Issa Rae, Marsai Martin

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

Missing Link - animatie

Diep in de Amerikaanse bossen stuit avonturier Lionel Frost op een diersoort die tussen de mens en aap in staat. De vriendelijke en charmante Mr. Link kan praten en schrijven, maar ziet er intussen uit als een wild beest. Geholpen door een tweede avonturier, gaat het stel op zoek naar Links verloren familie. Missing Link is gemaakt door Laika Studios, bekend van Oscargenomineerde stopmotion-films als Coraline en Kubo and the Two Strings.

Genre: animatie, stopmotion

Regisseur: Chris Butler

Stemmencast: Hugh Jackman, Zach Galifianakis, Zoe Saldana

Kijkwijzer: 6+

Bekijk hier waar de film draait

Le grand bain - tragikomedie

De werkloze, gedeprimeerde Bertrand vindt een nieuw doel in zijn leven wanneer hij aansluiting vindt bij een groep synchroonzwemmers. Net als hij lijken de gemankeerde mannen weinig talent voor de sport te hebben, maar desondanks willen ze samen het WK bereiken. Le grand bain werd in Frankrijk enthousiast ontvangen en kreeg onder meer tien César-nominaties.

Genre: tragikomedie

Regisseur: Gilles Lellouche

Cast: Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde, Guillaume Canet

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

They Shall Not Grow Old - documentaire

Oscarwinnaar Peter Jackson (The Lord of the Rings, The Hobbit) brengt oud archiefmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog tot leven met geavanceerde beeld- en geluidstechnieken. They Shall Not Grow Old werd in november uitgezonden door de BBC en heeft nu een Nederlandse bioscooprelease gekregen.

Genre: documentaire

Regisseur: Peter Jackson

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film draait

The White Crow - drama

Begin jaren zestig werd de Russisch-Oostenrijkse Rudolf Noerejev een geliefd en wereldberoemd danser. De Russische overheid wilde hem echter vervolgd hebben, omdat hij zijn thuisland de rug had toegekeerd. Ralph Fiennes verfilmde dat verhaal en speelt zelf de rol van dansleraar Pushkin. Professional balletdanser Oleg Ivenko neemt de rol van Noerejev op zich. Hij maakt daarmee zijn acteerdebuut.

Genre: drama, biopic

Regisseur: Ralph Fiennes

Cast: Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Adèle Exarchopoulos

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film draait

Masha en de beer 2 - familiefilm

Na hun eerste bioscoopfilm in 2016, keren de kleine Masha en haar berenvriend terug met nieuwe avonturen. Ook haar vriendjes Panda, Pinguïn, Tijger en Rosie het varken zijn opnieuw te zien in Masha en de beer 2. De van oorsprong Russische serie is bij Nederlandse kinderen populair geworden door de dagelijkse uitzendingen bij Zapp.

Genre: familiefilm

Regisseur: Oleg Kuzovkov

Stemmencast: Elaine Hakkaart e.v.a.

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film draait

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 11 april in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

