Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. Zaterdag houdt de Zeeheldenbuurt een grote voorjaarsschoonmaak en zondag ren je tijdens hardloopevenement Urban Trail dwars door kenmerkende Groningse gebouwen.

Lentekriebels - Zeeheldenbuurt

Bewoners van de Zeeheldenbuurt kunnen zaterdag helpen met de grote voorjaarsschoonmaak van hun buurt. De bewoners ruimen samen zwerfvuil op, snoeien heggen en struiken en voeren het afval af naar de stort. Wie wil meedoen kan zich 's ochtends om 9.00 uur melden bij Eetcafé de Markt, waar de koffie klaarstaat. Rond 13.00 uur is de schoonmaak klaar en serveert het café een voedzame kom soep en een drankje.

Waar: Eetcafé van de Markt, Paterswoldseweg 5, Groningen

Wanneer: 13 april vanaf 9.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Club Guy & Roni's Weekend Break Festival - Grand Theatre

Het Groningse dans- en toneelgezelschap Club Guy & Roni organiseert jaarlijks een festival waar dans en muziek centraal staan. Er staan vijf dansvoorstellingen op het programma, gevolgd door een afterparty waar de dj's van Black Dynamite Soundsystem en Guilty Bangers achter de draaitafel van het Grand Theatre staan.

Waar: Grand Theatre, Grote Markt 35

Wanneer: 12 en 13 april vanaf 19.30 uur

Prijs: 17,50 euro (regulier ticket) of 15 euro (CJP/student)

Meer informatie en tickets

The Grand East + Boogie Monsters - Vera

De stijl van The Grand East doet denken aan rockbands uit de jaren zestig en zeventig zoals King Gizzard & The Lizard Wizard, maar hebben een soulrandje. The Grand East speelde onder meer op Zwarte Cross en Eurosonic en stond ook in het naprogramma van Bob Dylan. Zaterdag staan de mannen in de Groningse poptempel Vera.

Waar: Vera, Oosterstraat 44, Groningen

Wanneer: 12 april, aanvang 21.00 uur

Prijs: 13 euro

Meer informatie en tickets

Baxbier Birthday Bash - Baxbier

De Baxbier Brouwerij bestaat vijf jaar en daarom organiseert de brouwerij een feest. Vanaf zondagmiddag kun je er terecht voor een stuk verjaardagstaart, bier, live muziek en pizza. De brouwerij zit pal aan het Reitdiep, dus met mooi weer kun je met een koud drankje in de hand aan het water zitten.

Waar: Baxbier, Friesestraatweg 201-2a

Wanneer: 14 april vanaf 14.00 uur

Prijs: gratis entree, eerste drankje van het huis

Meer informatie

KLM Urban Trail Groningen - Binnenstad

Het parcours van de KLM Urban Trail loopt niet alleen over straat, maar ook door gebouwen in de binnenstad heen. Zo hollen deelnemers onder meer door een bioscoop, de Universiteitsbibliotheek, het Schimmelpenninck Huys, de Gasunie en over het station. Hardlopers kunnen kiezen tussen parcours van 5 en 11 kilometer.

Waar: start vanaf de Vismarkt

Wanneer: 14 april, start vanaf 9.30 uur

Prijs: 25,75 euro, inclusief ontbijt

Meer informatie en inschrijven

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten.