De Afsluitdijk wordt opgeknapt en vanaf 1 april is het fietspad maar liefst drie jaar lang afgesloten. Wielrenners maakten graag gebruik van de dijk om een rondje IJsselmeer te fietsen. NU.nl heeft drie wielerfanaten om goede alternatieven gevraagd.

Elfstedenfietsroute

Gijs Bruinsma, professioneel wielerroutemaker voor diverse instanties, tipt als eerste de Elfstedenfietsroute. "Afhankelijk van het moment in het jaar kan de tocht net zo heroïsch zijn als de echte Elfstedentocht op het ijs", vertelt Bruinsma. "De route is goed te volgen via de fietsknooppunten. Er zijn niet veel hoogteverschillen, wel kan er veel wind zijn. In februari en mei worden er ook toertochten georganiseerd die alle elf steden aandoen en populair zijn onder de racefietsers."

Route: langs de elf steden van de Elfstedentocht in Friesland

Lengte: 255 kilometer

Meer informatie

Amstel Gold Race

Zuid-Limburg is het grootste heuvelgebied van Nederland en kent de enige wielerklassieker voor professionele wielrenners in Nederland: de Amstel Gold Race. Bruinsma raadt recreanten deze fraaie ronde evenzeer aan. "De route van deze wielerronde is gedurende het hele jaar te fietsen en is goed aangegeven. Je beklimt meerdere keren de Cauberg, de bekendste beklimming van Nederland. Het leuke is dat je ook het Drielandenpunt aandoet. Als je de tijd en puf hebt, kun je nog even een van de uitzichttorens beklimmen."

Route: door diverse heuvels in Zuid-Limburg, start in Valkenburg

Lengte: 267 kilometer

Meer informatie

Een Hollands tafereel op de route van de Amstel Gold Race. (Bron: ANP)

Veenendaal-Veenendaal

Volgens Bruinsma is dit niet zo'n iconische route als het rondje om het IJsselmeer, maar laat het wel zien dat Nederland qua afwisseling best wel wat in zijn mars heeft. De ronde doet zowel de Utrechtse Heuvelrug als de Veluwezoom aan. "Dit zijn beide mooie heuvelgebieden met een aantal stevige beklimmingen: de Amerongse Berg en de Posbank. Het is een klassieke zware ronde, maar wel goed te behappen."

Route: via Wageningen en Arnhem, start- en eindpunt in Veenendaal

Lengte: 133 kilometer

Meer informatie

Randje Utrecht

Erik Tolboom van de Wielersportbond NTFU kiest een tocht die precies de randen van de provincie Utrecht volgt. "Dat maakt het een leuke, uitdagende tocht. Ook zijn de landschappen heel divers. Zo fiets je langs de Vinkeveenseplassen en de Noordwijkseplassen, over de Utrechtse Heuvelrug en langs de Lek. Er zijn ook pittoreske plaatsjes langs de route, zoals Oudewater, Amerongen en Spakenburg."

Route: langs de randen van provincie Utrecht, start in Soest

Lengte: 277,7 kilometer

Meer informatie

Wielrenners toeren door het bos. (Bron: De Internetbode)

Alle provincies in één dag

Deze extreem lange wielerroute is voor de echte fanatiekelingen en brengt je binnen een dag door alle Nederlandse provincies. De ideale dag om deze route te rijden is 21 juni, de langste dag van het jaar.