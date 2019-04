Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Amsterdam: van een internationale autotentoonstelling in RAI Amsterdam tot een lammetjesdag op Boerderij de StadsHoeve in Noord. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Lammetjesdag en dansende koeien - Boerderij de StadsHoeve

Amsterdammers die het stadsleven willen ontvluchten, zijn zondag welkom bij Boerderij de Stadshoeve in Amsterdam-Noord. De schapen liggen die dag in het stro en de lammetjes dartelen vrij rond over het terrein van de boerderij en willen geaaid worden. Bij mooi weer worden ook de koeien voor het eerst dit jaar naar buiten gelaten; een gebeurtenis die bij de dieren altijd voor extreme vreugde zorgt.

Waar: Boerderij de StadsHoeve

Wanneer: zondag 7 april van 11.00 tot 15.00 uur

Prijs: 3,50 euro

Meer informatie

Glaasje Noord - Garage Noord

Het concept van Glaasje Noord is simpel: rocken tot in de late uurtjes. Op donderdag- en vrijdagavond bestijgen drie bands (onder anderen Tony Clifton, Poussin en LatinLovers) het podium. Deze optredens worden afgewisseld met het werk van dj's zoals Ted & 13 en Sjaak & Vet.

Waar: Garage Noord

Wanneer: donderdag 4 april (20.00 tot 4.00 uur) en vrijdag 5 april (20.00 tot 5.00 uur)

Prijs: 7 euro

Meer informatie

Gymnastiek - Bitterzoet

Gymnastiek is het evenement voor mensen die het te druk hebben om naar de sportschool te gaan. Op zaterdagavond train je hier namelijk de nodige calorieën weg door te dansen op Afro, hiphop en r&b. De gymdocenten zijn Damian Andy, De La Lita, DJ ATTI en Gymnastiek Soundsystem.

Waar: Bitterzoet

Wanneer: donderdag 4 april

Prijs: 8 euro

Meer informatie

International Amsterdam Motor Show - RAI Amsterdam

De autoliefhebber komt aan zijn of haar trekken op de International Amsterdam Motor Show (IAMS) in de RAI Amsterdam. Op bijna 50.000 vierkante meter worden de speciaalste auto's uit het binnen- en buitenland tentoongesteld: van klassieke modellen tot de nieuwste supercars. Bovendien worden in de Live Action Arena demonstraties uitgevoerd zoals driftshows en uitvoeringen van Formule 1-auto's.

Vlooienmarkt - IJ-Hallen

De grootste vlooienmarkt van Europa wordt dit weekend voor het eerst in 2019 buiten, op de NDSM-werf opgebouwd. Bij vijfhonderd kraampjes zijn kunst, antiek, kleding en curiosa te koop.