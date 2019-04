Er is komend weekend weer genoeg te doen in Den Haag. Zo wordt er een gratis popfestival georganiseerd in de oudste winkelstraat van Scheveningen en kun je naar een stille disco in Paard.

Prins Hendrik Lentefeest - Zeeheldenkwartier

Het Prins Hendrik Lentefeest is het eerste seizoensfeest van 2019 in de Prins Hendrikstraat. Er worden miniworkshops georganiseerd, treden bandjes op en je kunt er oud-Hollands spijkerpoepen en koekhappen. Bij de stalletjes haal je een hapje en een drankje. Naast alle activiteiten is er ook een markt met streekproducten.

Waar: Prins Hendrikstraat, Den Haag

Wanneer: 7 april van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

HipFest - Keizerstraat

Vijf Haagse horecagelegenheden, waaronder Meneer Chocola en De Snoeshaen, bieden meer dan 25 bands een podium tijdens HipFest, een gratis popfestival. Het festival vindt plaats in de oudste winkelstraat van Scheveningen, de Keizerstraat. Op het programma staan onder andere The Bad Tones, MORADO en Ocean Tribe.

Waar: Keizerstraat, Scheveningen

Wanneer: 6 april vanaf 18.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Percossa: BAM! - Diligentia

Percossa is een slagwerkgroep voor wie letterlijk alles als muziek in de oren klinkt. In hun voorstelling gebruiken ze tandenborstels, kinderwagens, buisjes en traditionele muziekinstrumenten, om een strakke, ritmische theatershow neer te zetten. In 2018 werden ze door de Slagwerkkrant uitgeroepen tot Beste Slagwerkgroep van de Benelux.

Waar: Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag

Wanneer: 7 april, aanvang 20.15 uur

Prijs: vanaf 21 euro

Meer informatie en tickets

Stille Disco - Paard

Het dj-team geeft je een koptelefoon waarmee je kunt schakelen tussen drie sets. Op kanaal blauw worden pophits uit de jaren tachtig en negentig gedraaid, op kanaal rood hoor je house, funk en disco en kanaal groen is voor de hiphopliefhebbers.

Waar: Paard, Prinsegracht 12, Den Haag

Wanneer: 6 april vanaf 23.30 uur

Prijs: 11 euro (voorverkoop)

Meer informatie en tickets

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten.