Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht: van festival Tweetakt tot het Streekbierfestival. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Streekbierfestival - Binnenstad

Bij diverse cafés in Utrecht kun je dit weekend kennismaken met verschillende soorten bier. In elk café zijn een paar bieren te proeven en met behulp van een plattegrond kun je op zoek gaan naar de bieren en cafés die je aantrekken. Op deze manier is het niet echt een festival, maar speciaalbier staat wel in de schijnwerpers.

Waar: binnenstad

Wanneer: hele weekend

Prijs: gratis toegang, proefglaasjes vanaf 3 euro

Meer informatie

Bezoekers van het Streekbierfestival genieten van de zon. (Bron: NU.nl/Marleen Stoker)

Vintage Per Kilo XXL - Jaarbeurs

Dit is wat anders dan een blouse in een zaakje achteraf vinden, dit zijn kilo's en nog eens kilo's vintagekleding. De XXL-editie van Vintage Per Kilo strijkt neer in de Jaarbeurs. 1 kilo kost 18 euro, voor 100 gram betaal je 1,80 euro. Zondag is er ook een grote kilosale bij Peron E.

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: 7 april

Prijs: 2 euro voor entree en garderobe (verplicht)

Meer informatie

Bezoekers zoeken naar parels tussen de vele kledingstukken. (Bron: Vintage Kilo Sale)

Berliner Garten #1 - Berlijnplein

Op het Berlijnplein bij Leidsche Rijn wordt een openluchtfestival met een Berlijns sausje gehouden. Er is een grote vlooienmarkt met vintage-, design- en streekproducten. Daarnaast is er een biergarten waar je halve liters kunt drinken aan lange tafels.

Waar: RAUM, Berlijnplein

Wanneer: 7 april

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Het Berlijnplein in Leidsche Rijn. (Bron: RAUM)

Straatpoëziewandeling of -fietstocht - Binnenstad

Het kost even wat geld, maar je krijgt er een inhoudelijk sterke rondleiding voor terug. Tim van den Hoed (De Utrechtse Boekenbar) en Kila van der Starre (Straatpoezie.nl) nemen je mee langs straatpoëzie in Utrecht. Deelnemers kunnen meefietsen of -wandelen.

Waar: binnenstad Utrecht

Wanneer: 7 april

Prijs: 15 euro (inclusief drankje)

Meer informatie

Festival Tweetakt - Neude

Festival Tweetakt staat voor twee weken theater, dans, muziek en beeldende kunst op meerdere locaties. Op de Neude vind je onder andere een Minitheater en een Restaurantkas, die 's avonds verandert in een kleine club. Bij Fort Ruigenhoek zijn sculpturen en kunstinstallaties. Daarnaast zijn er veel voorstellingen te zien in de theaters in Utrecht.

Waar: de Neude, Fort Ruigenhoek, diverse theaters

Wanneer: 29 maart tot 14 april

Prijs: diverse prijzen

Meer informatie

Het festival vindt onder meer plaats op de Neude. (Bron: DUIC.nl)

POP-Quiz - ZIMIHC theater

POP-Quiz bij ZIMIHC is een pubquiz voor muziekliefhebbers. Er zijn vragen over lp-hoezen en artiesten en de deelnemers moeten ook melodieën raden. De avond heeft de sfeer van een buurtavond: het wordt georganiseerd door twee mensen die in de straat wonen.