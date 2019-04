Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten waar nog kaarten voor te koop zijn op een rij. Deze week zijn dat optredens van onder anderen Ronnie Flex en Thijs Boontjes.

ABBA-tribute - Rotterdam

In 2019 is het exact veertig jaar geleden dat ABBA in Ahoy stond. Op 4 en 5 april staat de Rotterdamse poptempel weer in het teken van de succesvolle Zweedse groep met THE SHOW - A Tribute to ABBA. Een groot orkest brengt met behulp van special effects en videoschermen de grootste hits van ABBA naar het publiek.

Waar: Ahoy Rotterdam

Wanneer: 4 en 5 april, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 54,50 euro

Beirut - Groningen

Beirut is een Amerikaanse band uit Santa Fe in New Mexico. De bandleden mixen Oost-Europese folk met balkanmuziek, Amerikaanse indierock en wereldmuziek. De band scoorde hits met nummers als Elephant Gun en Nantes. In de Oosterpoort zal Beirut vooral werk van de nieuwe plaat Gallipoli ten gehore brengen.

Waar: de Oosterpoort, Groningen

Wanneer: 4 april, aanvang 20.00 uur

Prijs: 32,39 euro

Ronnie Flex - Heerlen

De energieke, muzikale Ronnie Flex reist met zijn Deuxperience Band het hele land door. Op 6 april trekken ze richting het zuiden om Heerlen op z'n kop te zetten. Bekende hits als Energie en Drank & Drugs worden afgewisseld met minder bekende nummers van onder meer zijn album Rémi, waarmee hij een Edison in de wacht sleepte.

Waar: Theater Heerlen

Wanneer: 6 april, aanvang 20.30 uur

Prijs: 23,50 euro

Jake Isaac - Utrecht

De Londense singer-songwriter Jake Isaac is één en al positiviteit. De artiest met Afrikaanse roots maakt funky soulmuziek. Hij stond al eens in het voorprogramma van Paloma Faith en Elton John, maar weet ook zonder deze grote namen Europese zalen te vullen.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 7 april, aanvang 20.30 uur

Prijs: 19,35 euro

Idaly - Amsterdam

Het nummer Wine Slow zorgde voor de doorbraak van rapper Idaly bij het grote publiek. Terwijl hij niet bepaald een onbekende is in de hiphopscene: met New Wave won hij in januari 2016 de Popprijs, hij speelde op Appelsap en Lowlands en werkte samen met Josylvio en Ronnie Flex. Nu staat hij in zijn eentje in de Amsterdamse poptempel Paradiso.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 6 april, 21.30 uur

Prijs: 10,50 euro

Thijs Boontjes Dans- en Showorkest - Hengelo

De organisatie van poppodium Het Paradijs omschrijft de muziek van het Thijs Boontjes Dans- en Showorkest als een kruising tussen Herman Brood en André Hazes. De band speelt Nederlandstalige rock 'n roll met een volkse knipoog. De groep speelde eerder op festivals als Down The Rabbit Hole en Zwarte Cross.

Waar: Het Paradijs, Hengelo

Wanneer: 6 april, aanvang 21.00 uur

Prijs: 14,75 euro online, 16,50 euro aan de kassa

