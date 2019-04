De Nederlandse musea openen veel tentoonstellingen die de culturele dorst lessen. Deze maand kun je overspoeld worden met kleur in het Van Gogh Museum, met zeemonsters geconfronteerd worden in Rotterdam of tot rust komen bij de schilderijen van Matthijs Röling in het Drents Museum.

Gruwelijk Lekker - Nederlands Openluchtmuseum

Smaken verschillen. Tijdens de tentoonstelling Gruwelijk Lekker worden verschillende gerechten en ingrediënten uit de Nederlandse geschiedenis uitgelicht. Wat vonden mensen vroeger lekker? Waarom vinden we iets wel of niet eetbaar? De tentoonstelling probeert bezoekers na te laten denken over de verschillende gewoontes en waarom we eten zoals we eten.

Waar: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem

Wanneer: 29 maart tot en met 19 januari

Prijs: 19,50 euro

Meer informatie

Vroeger werd varkensbloed gedronken. (Bron: Nederlands Openluchtmuseum)

Kabbala - De kunst van de joodse mystiek - Joods Historisch Museum

Kabbala is de benaming voor de mystieke traditie van het Jodendom. De kabbala inspireerde diverse joodse en niet-joodse kunstenaars en popiconen, zoals Madonna en David Bowie. De tentoonstelling is een mix van oude objecten en moderne kunstwerken en laat mensen kennismaken met de geheimen van de tradities.

Waar: Joods Historisch Museum, Amsterdam

Wanneer: 29 maart tot en met 25 augustus

Prijs: 13,60 euro

Meer informatie

Een joodse man. (Bron: AFP)

Zeemonsters - Maritiem Museum

Het monster van Loch Ness, de octopus Kraken, een reuzenkrab: wat zijn dit voor wezens? En welke zijn echt? In deze familietentoonstelling kunnen bezoekers van alles ontdekken over zeemonsters. Geschikt voor kinderen vanaf vier jaar.

Waar: Maritiem Museum, Rotterdam

Wanneer: 31 maart tot 30 september

Prijs: 14 euro

Meer informatie

Kinderen bij de voorstelling Zeemonsters. (Bron: Maritiem Museum)

Dierbaar Dier - Museum Møhlmann

Dierenliefhebbers zullen zeker oren hebben naar deze tentoonstelling. 43 kunstenaars hebben schilderijen en andere kunstwerken beschikbaar gesteld die dieren uit- of afbeelden. Van poezen in dozen tot jonge uiltjes en van bedelende honden tot insecten.

Waar: Museum Møhlmann, Appingedam

Wanneer: 31 maart tot 23 juni

Prijs: 6 euro

Meer informatie

Een mummie van een relmuisje. (Bron: Museum Møhlmann)

Hockney - Van Gogh - Van Gogh Museum

Er zijn veel raakvlakken tussen het werk van de Engelse kunstenaar David Hockney (1937) en Vincent van Gogh (1853). Hockney liet zich inspireren door de stijl van Van Gogh. Hij werkt met ontzettend veel kleur en maakt veel landschappen waarin hij met perspectief speelt. De schilderijen van de twee schilders komen nu samen in een tentoonstelling.

Waar: Van Gogh Museum, Amsterdam

Wanneer: 1 maart tot en met 26 mei

Prijs: 19 euro

Meer informatie

Twee schilderijen van David Hockney. (Bron: ANP)

Carel Visser: Genesis - Museum Beelden aan Zee

In de beeldentuin vol zeelucht bij Scheveningen worden meer dan 150 werken van beeldhouwer Carel Visser (1928-2015) tentoongesteld. Visser is internationaal bekend en wordt gezien als "een van de belangrijkste beeldhouwers van de twintigste eeuw". Er zijn niet alleen beelden van zijn hand te zien, maar ook meubels, houtsneden en tekeningen.

Waar: Museum Beelden aan Zee, Den Haag

Wanneer: 15 maart tot 10 juni

Prijs: 16 euro

Meer informatie

Gevleugelde paraplu, Carel Visser. (Bron: Museum Beelden aan Zee)

In dank aanvaard: Matthijs Röling - Drents Museum

De schilderijen van Matthijs Röling (1943) worden getypeerd als poëtisch en fantasierijk. Röling besloot als "een van de eersten terug te keren naar de figuratieve kunst en niet mee te gaan in het abstracte", aldus het Drents Museum. Sommige van zijn werken worden nu voor het eerst tentoongesteld. In totaal zijn er honderd te zien: veel stillevens, maar ook portretten en figuurstudies.

Waar: Drents Museum, Assen

Wanneer: 17 maart tot en met 30 juni

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Tuin in Ezinge. (Bron: Matthijs Röling)

Tienertour - Spoorwegmuseum

De Nederlandse Spoorwegen startten in 1969 de Tienertoer. Hiermee konden jongeren voor een gereduceerd tarief treinreizen in de zomer. Voor velen van hen een manier om een nieuwe, totale vrijheid te verkrijgen. Het Spoorwegmuseum heeft verhalen van vrijbuiters verzameld en er een tentoonstelling van gemaakt.

Waar: Spoorwegmuseum, Utrecht

Wanneer: 14 april tot en met 1 september

Prijs: 17,50 euro

Meer informatie

Jongeren bij een treinstation. (Bron: ANP)