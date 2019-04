Er zijn in Nederland ontelbaar veel gratis uitstapjes te maken. De redactie van NU.nl test elke week zo'n uitje. Aflevering 5: wandelen door het verlaten attractiepark Het Land van Ooit.

Wat is het?

Het Land van Ooit was een attractiepark nabij het Brabantse dorp Drunen. Het park was bekend van onder meer de kindertelevisieseries over de bewoners van Het Land van Ooit, zoals Kloontje het Reuzenkind, Sap de Aardwortel en Jean d'Orange. In 2007 ging het park failliet, maar de gemeente Heusden kocht de grond en stelde het terrein in 2015 open voor wandelaars.

Vanaf station 's-Hertogenbosch ben je binnen een half uur met een lijnbus in Drunen. Als je met de auto komt, kun je het best navigeren naar 'Poort van Heusden', de nieuwe naam van het terrein. In Drunen en het naastgelegen dorp Nieuwkuijk wijzen gele borden je de weg naar de parkeerplaats.

De Franse soldaten tussen het woekerende riet. (Foto: NU.nl/Lisanne Wieringa)

Wat is er te zien?

De attracties en decoraties van het park zijn allemaal verkocht, maar er staan nog steeds een paar overblijfselen. Bij de ingang vind je bijvoorbeeld nog altijd De Strijd bij Waterloo, een fontein bestaande uit een legertje soldaten van Napoleon dat geleidelijk in het water verdwijnt. De fontein wordt inmiddels overwoekerd door riet, het water is zwart en de soldaten brokkelen langzaam af.

Een andere grote publiekstrekker was het Roze Kasteel, een slot uit de dertiende eeuw dat door de parkeigenaren suikerspinroze werd geverfd. Het kasteel wordt nu gerenoveerd en gaat schuil achter steigers en bouwhekken. Aan de kasteeltuin is sinds het faillissement geen werk meer verricht; alle buxushagen en knotwilgen die ooit sierlijk de hofjes omlijstten, zijn verdord.

De fontein en het Roze Kasteel zijn de enige nog herkenbare overblijfselen van het themapark. Voor de rest bestaat het terrein grotendeels uit braakliggende grond waar de natuur vrij spel heeft. Alleen een aantal betonnen funderingen, de kapotte straatlantaarns en een bruin uitgeslagen ballenlijn in een oude zwemvijver herinneren aan het attractieparkverleden.

Los van de wegkwijnende Land van Ooit-resten, is de natuur op het terrein erg mooi. Bij het kasteel ligt een lange oprijlaan met aan de weerszijden tweehonderd jaar oude eikenbomen, er zijn verschillende open grasvelden waar je rustig kunt zitten en kleine bospaadjes slingeren tussen het struikgewas door.

Over de toekomst van het park is nog niet veel duidelijk. Volgens een nieuwsbericht van Omroep Brabant verrijst er dit jaar een medische campus, maar volgens het Heusdens Buro voor Toerisme blijft het park voorlopig nog in gebruik als wandelgebied.

Een bospaadje slingert tussen de bomen door. (Foto: NU.nl/Lisanne Wieringa)

Handig om te weten Waar: Poort van Heusden, Kasteellaan 1, Nieuwkuijk

Openingstijden: van zonsopgang tot zonsondergang

Buitenactiviteit

Duur activiteit: ongeveer 2 uur

Goed bereikbaar per auto, elk half uur een bus

Rolstoelvriendelijk

Geen toilet, restaurant of picknickbanken aanwezig

Meer informatie

Rapport

Voor mensen die naar het terrein komen om een jeugdherinneringen aan bezoekjes aan Het Land van Ooit op te roepen, valt het park misschien een beetje tegen. Er is bijna niets meer te zien van het vroegere attractiepark.

Kom je echter voor een mooie wandeling in een wat alternatiever en ruiger gebied dan bijvoorbeeld de zorgvuldig beschermde Loonse en Drunense Duinen een stukje verderop, dan is de Poort van Heusden een aardige bestemming. De grachten en vijvers op het terrein zijn deels overwoekerd door riet, maar de lanen en de paden zijn goed begaanbaar. Een wandeling van twee uur kun je hier prima maken.

Voor kleine kinderen is het park minder geschikt. Op een paar prullenbakken na zijn er namelijk geen voorzieningen; geen picknickbankjes, geen toiletten of verschoonruimtes en geen kiosk die eten of drinken verkoopt. Daarvoor zul je naar het pannenkoekenhuis of de herberg in Nieuwkuijk moeten.

Een oude muur van een van de gebouwen van het park. (Foto: NU.nl/Lisanne Wieringa)