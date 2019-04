Stephen Kings griezelklassieker Pet Sematary is opnieuw verfilmd en met Shazam! breidt het superheldenuniversum van DC verder uit. In totaal verschijnen er deze week acht nieuwe films in de bioscopen. Een overzicht van alle releases.

Pet Sematary - horror

Louis en zijn vrouw Rachel verhuizen met hun twee kinderen naar het platteland en ontdekken vlak bij hun huis een mysterieuze dierenbegraafplaats. Nadat ze hun kat moeten begraven en het beest weer levend terugkeert, gebeuren er steeds meer griezelige dingen. Pet Sematary is de verfilming van de Stephen King-klassieker die in Nederland als Dodenwake werd uitgebracht. Het boek werd ook in 1989 al eens verfilmd.

Genre: horror

Regisseur: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer

Cast: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow

Kijkwijzer: 16+

Shazam! - fantasy, actie

Drie maanden na de release van Aquaman, de succesvolste DC-film tot nu toe, breidt het universum verder uit met het komische Shazam!. De veertienjarige Billy Batson krijgt daarin de magische kracht om in een volwassen superheld te veranderen. Maar ook al krijgt hij daarmee het lijf van een sterke dertiger, Billy blijft ook een tiener die vooral plezier wil maken. Hij zal zijn krachten moeten beheersen om de boosaardige Dr. Thaddeus Sivana te kunnen verslaan.

Genre: fantasy, actie

Regisseur: David F. Sandberg

Cast: Asher Angel, Zachary Levi, Mark Strong

Kijkwijzer: 9+

Gloria Bell - tragicomedy

Vijftiger Gloria is inmiddels twaalf jaar gescheiden en probeert haar leven weer op de rails te krijgen. Wat niet meevalt met twee kinderen die hun eigen leven leiden en een nieuwe vlam die zich zorgen blijft maken om zijn eigen kroost. Sebastián Lelio (Oscar voor Una mujer fantástica) maakte een remake van zijn eigen Chileense film Gloria (2013), ditmaal met Oscar-winnares Julianne Moore in de hoofdrol.

Genre: tragicomedy

Regisseur: Sebastián Lelio

Cast: Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera

Kijkwijzer: 12+

Fighting with my Family - biopic, comedy

De Britse Saraya-Jade Bevis, beter bekend als Paige, maakte vanaf 2011 naam als showworstelaar bij de WWE. In het op feiten gebaseerde Fighting with my Family zien we hoe de jonge vrouw, gesteund door haar familie vol worstelfanaten, haar eerste stappen in die harde wereld zet. Ze krijgt daarbij hulp van Dwayne 'The Rock' Johnson (die in deze film zichzelf speelt).

Genre: biopic, comedy

Regisseur: Stephen Merchant

Cast: Florence Pugh, Nick Frost, Dwayne Johnson

Kijkwijzer: 12+

God Only Knows - drama

Marcel Musters, Monic Hendrickx en Elsie de Brauw spelen een broer en twee zussen die tijdens het paasweekend op scherp komen te staan. Thomas (Musters) wordt geteisterd door psychoses, Doris (De Brauw) maakt zich grote zorgen en Hannah (Hendrickx) wil het probleem juist niet te veel aandacht geven. Intussen komt oud zeer bovendrijven. Regisseur Mijke de Jong maakte eerder onder meer Layla M. en won vier Gouden Kalveren met Tussenstand.

Genre: drama

Regisseur: Mijke de Jong

Cast: Marcel Musters, Elsie de Brauw, Monic Hendrickx

Kijkwijzer: 9+

Grâce à Dieu - drama

Per toeval ontdekt veertiger Alexandre dat de priester die hem in zijn jeugd misbruikte nog altijd met kinderen werkt. Samen met twee jeugdvrienden die ook slachtoffer werden, start hij een actiegroep om het misbruik binnen de katholieke kerk aan te kaarten. Regisseur François Ozon, die eerder werd geprezen om onder meer Sous le sable en Swimming Pool, won met zijn nieuwste drama de Zilveren Beer op het filmfestival van Berlijn.

Genre: drama

Regisseur: François Ozon

Cast: Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud

Kijkwijzer: 6+

Cold Case Hammarskjöld - documentaire

In 1961 kwam Dag Hammarskjöld, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, om het leven bij een vliegtuigongeluk tijdens een vredesmissie in Congo; een crash waar sindsdien een mysterieus moordcomplot omheen hangt. In Cold Case Hammarskjöld doet Mads Brügger onderzoek naar het omstreden incident. De Deense filmmaker en journalist werd eerder geprezen om The Ambassador, waarin hij undercover als Afrikaanse diplomaat diamanten wist te smokkelen.

Genre: documentaire

Regisseur: Mads Brügger

Kijkwijzer: 12+

Sofia - drama

De twintigjarige Sofia woont met haar ouders in Casablanca en blijkt onverwacht zwanger te zijn. Wanneer ze voor de bevalling plotseling naar het ziekenhuis moet, probeert ze verborgen te houden wat er aan de hand is. Want Sofia is niet getrouwd, en in Marokko staat er een gevangenisstraf op seks buiten het huwelijk. Regisseur Meryem Benm'Barek-Aloïsi werd voor dit regiedebuut geselecteerd voor uiteenlopende festivalprijzen.

Genre: drama

Regisseur: Meryem Benm'Barek-Aloïsi

Cast: Maha Alemi, Lubna Azabel, Sarah Perles

Kijkwijzer: geen keuring

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 4 april in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

