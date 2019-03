Komend weekend is er weer van alles te doen in Rotterdam. Zo organiseert de stad een eigen versie van het Boekenbal en opent de kindertentoonstelling Zeemonsters in het Maritiem Museum.

Concert the Grand East + Certain Animals – Rotown

De stijl van The Grand East doet denken aan rockbands uit de jaren zestig en zeventig zoals King Gizzard & The Lizard Wizard, maar hebben een soulfull randje. The Grand East speelde op onder andere de Zwarte Cross, Eurosonic en stond in het naprogramma van Bob Dylan. Zaterdag staan de mannen in Rotown.

Waar: Rotown, Nieuwe Binnenweg 19, Rotterdam

Wanneer: 30 maart, aanvang 21.15 uur

Prijs: 13,50 euro

Meer informatie en tickets

Het Rotterdamse Boekenbal – Arminius

Onder andere Hugo Borst, Ernest van der Kwast, Sonya Dias en Wilfried de Jong zijn aanwezig tijdens de vierde editie van Het Rotterdamse Boekenbal. Anders dan bij het traditionele Boekenbal, waarvoor je moet worden uitgenodigd, kun je voor dit bal gewoon een kaartje kopen.

Waar: Arminius, Museumpark 3, Rotterdam

Wanneer: 30 maart van 20.30 tot 23.30 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie en tickets

Salsa Madhouse Springbreak Edition – De Kuip

Salsa Madhouse vindt plaats in vier zalen waar dj's bachata, salsa, kizomba en urban draaien en waar in de bijbehorende stijlen wordt gedanst. Op het evenement wordt er ook een workshop kizomba gegeven en demonstreren verschillende Rotterdamse dansscholen hun kunsten.

Waar: De Kuip, Van Zandvlietplein 1, Rotterdam

Wanneer: 30 maart vanaf 21.30 uur

Prijs: 13,71 euro

Meer informatie en tickets

Opening tentoonstelling Zeemonsters – Maritiem Museum

De nieuwe familietentoonstelling Zeemonsters opent zondag in het Maritiem Museum. De hele dag zijn er zeemonster-activiteiten voor kinderen, zoals een verkleedkist met monsteronderdelen, een voorleeshoek en een knutselhoek waar kinderen hun eigen zeemonster maken van gerecyclede materialen. Bovendien treedt Yosina op, winnares van The Voice Kids.

Waar: Maritiem Museum Rotterdam, Leuvehaven 1, Rotterdam

Wanneer: 31 maart van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: 14 euro, kinderen 10 euro

Meer informatie en tickets

