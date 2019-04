Het gaat goed met de Nederlandse campings. In 2018 werden er meer overnachtingen op campings geboekt dan in de jaren ervoor. De redactie van NU.nl maakte een overzicht van bijzondere campings in Nederland.

Volgens een trendrapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeide het aantal overnachtingen op campings in 2018 met 7,1 procent. Hoewel het aantal overnachtingen op campings al een aantal jaar gestaag stijgt, was dit een grotere stijging ten opzichte van andere jaren. In 2015 lag de stijging bijvoorbeeld rond de 2,2 procent.

Ook overnachtingen op natuurkampeerterreinen, waarvoor campinggasten een geldige Natuurkampeerkaart moeten hebben, steeg in 2018. Volgens Stichting De Groene Koepel, een belangenbehartigingsorganisatie voor natuurkampeerders, steeg het aantal overnachtingen met 17 procent.

Kampeerders zoeken rust of een speciale ervaring

Volgens de directeur van De Groene Koepel, Marieken Nieuwdorp, zetten meer mensen een tentje op op een kampeerterrein om zich even helemaal te kunnen afsluiten. "Mensen zoeken de natuur op om de drukte en hectiek van alledag te ontvluchten", zegt ze.

Daarnaast is er meer interesse in luxueuzere manieren van kamperen, bijvoorbeeld in een boomhut of safaritent. Dat zegt Piet Roskam, eigenaar van camping Buytenplaets Suyderzee in Lelystad. "Mensen willen niet meer gewoon tentkamperen, maar gaan voor één of twee nachtjes weg en willen dan echt een bijzondere ervaring."

Dit sluit aan bij de bevindingen van onderzoeker en universitair docent toerisme en geografie Arie Stoffelen. In een eerder interview met NU.nl zei hij: "Mensen willen iets unieks, iets bijzonders. Een camping met een goede locatie is niet meer genoeg. Een camping moet een verhaal dat tot de verbeelding spreekt hebben."

De redactie van NU.nl selecteerde een aantal campings waar je op een bijzondere manier kunt overnachten, of waar je zo veel mogelijk op de natuur bent aangewezen.

Indoor City Camping - Alkmaar

Kampeerders die wel van de eenvoud van een tent of caravan houden, maar niet van regen en insecten houden, kunnen in Alkmaar indoorkamperen. De camping is ingericht in de stijl van de jaren zestig, met verschillende caravans en kampeerbusjes. De camping heeft ruimte voor twaalf gasten en is in het centrum van Alkmaar.

Waar: Wageweg 17, Alkmaar

Geopend vanaf: altijd

Tarieven: vanaf 35 euro per nacht

Voorzieningen: ontbijt, terras, drie douches en twee toiletten

(Foto: Erik Verheggen)

Buytenplaets Suydersee - Lelystad

Buytenplaets Suydersee heeft geen vaste kampeerplaatsen. In plaats daarvan mag je zelf een plekje uitzoeken. Wie graag iets luxueuzer kampeert, kan overnachten in een boomhut, tiny house of zelfs een rioolbuis. De camping heeft een alpacaweide voor de kinderen.

Waar: Badweg 1, Lelystad, Flevoland

Geopend vanaf: 29 maart

Tarieven: 9,50 euro per nacht

Voorzieningen: wifi, alpacaweide, barbecue- en kampvuurplaats, mountainbikeverhuur

Blauw Busje - Dalfsen

Officieel is het geen camping, maar je kunt er wel mee kamperen: het blauwe Volkwagen-busje uit 1978 van Marleen Schrijver en haar vriend Niek. Ze knapten het op, voorzagen het van alle gemakken en verhuren het aan wie er maar mee op pad wil gaan. Je kunt het busje voor een vast bedrag meenemen door heel Europa. Houd er alleen rekening mee dat het niet zo hard gaat: "Respecteer de leeftijd van de camper", zeggen Marleen en Niek.

Waar: Dalfsen, Overijssel

Geopend vanaf: n.v.t.

Tarieven: 750 euro voor één week

Voorzieningen: slaapplek voor vier personen, koelkast, stromend water, twee kookpitten

Natuurkampeerterrein De Oude Boomgaard - Snelrewaard

Dit kampeerterrein ligt in een karakteristieke oude fruitboomgaard. Je zet hier je tent op tussen de appel- en perenbomen terwijl kippen en de poes van de eigenaar over het terrein scharrelen. Campers en caravans zijn niet toegestaan, lichte kampeerbusjes wel. In de buurt van de camping liggen de historische stadjes Oudewater en Linschoten.

Waar: Zuid-Linschoterzandweg 21, Snelrewaard, Utrecht

Geopend vanaf: 1 april

Tarieven: 13 euro per nacht

Voorzieningen: elektriciteit op vier kampeerplaatsen, wifi, schuilhut, zwemplas

Boerderijcamping de Kloostermuur - Noorbeek

Deze camping is bijna helemaal omringd door een oude kloostermuur. De voorzieningen op de camping zijn erg eenvoudig, maar het is er erg rustig. Kinderen kunnen zich vermaken door op de boerderij te helpen met het voeren van de koeien of kippen. De boer verkoopt rundvlees van zijn eigen koeien.

Waar: Hoogcruts 9, Noorbeek, Limburg

Geopend vanaf: 15 maart

Tarieven: 11,40 euro per nacht

Voorzieningen: elektriciteit, wifi, gratis warm water

Natuurkampeerterrein De Reidplûm - Eernewoude

Natuurkampeerterrein De Reidplûm ligt in het Friese Nationaal Park de Oude Venen. Caravans of campers zijn hier niet toegestaan; er is alleen plaats voor tenten. Dankzij de nisjes tussen de rietpluimen heb je overal veel privacy. Het natuurgebied De Oude Venen bestaat uit 2.280 hectare laagveengebied met afwisselende meren, rietlanden en moerasbossen. Het gebied is zeer waterrijk en kan vanaf de camping per kano worden verkend.

Waar: Dominee Bolleman van der Veenweg 7, Eernewoude, Friesland

Geopend vanaf: 1 mei

Tarieven: 9 euro per nacht

Voorzieningen: vuurkorf, kanoaanlegplaats, verplaatsbare picknicktafels

(Foto: Fonger de Vlas)

