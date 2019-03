De laatste keer dat er strippers, sm-meesteressen en pornosterren in de Jaarbeurs in Utrecht rondliepen, was tijdens de KamaSutrA-beurs van september 2017. De organisatie van de erotiekevenement kondigde aan dat dit de laatste editie zou zijn. Toch wordt de beurs dit weekend opnieuw georganiseerd. Wat is er veranderd?

Seksspeeltjestester en seksblogger Chantall van den Heuvel (op haar blog beter bekend als Luna) herinnert zich nog de vroege jaren van de KamaSutrA-beurs, die wat haar betreft de hoogtijdagen waren. "Tussen 2002 en 2007 werd het ieder jaar drukker. Er waren toen nog meerdere beurzen per jaar. Mensen kleedden zich speciaal in sm-suits, lingeriesetjes, of latex of leren outfits die ze normaal gesproken alleen thuis durfden te dragen."

De KamaSutrA-beurs werd in 2000 voor het eerst georganiseerd. Het was een halfjaarlijks erotiekevenement met attracties - zoals een erotisch doolhof waarin bezoekers allerlei spannende dingen beleefden - een speeltjesmarkt en live seksshows met bekende pornosterren. In 2016 ging de beurs onder de naam KamaSutrA Erotic Festival verder om met de festivaltrend mee te gaan.

Concurrentie van het internet

In 2017 trok de organisatie de stekker uit het evenement. "De rek is er een beetje uit", zei beursmanager Mariska van den Hout destijds. Door de opkomst van webshops en gratis porno op internet voelden bezoekers minder behoefte om een toegangskaartje te kopen. Van de 25.000 bezoekers die in de hoogtijdagen kwamen, waren er in 2017 nog zo'n vijftienduizend over.

"We vonden dat we te veel in herhaling vielen en niet genoeg vernieuwden", zegt Van den Hout. Toch kwam de organisatie in november 2018 terug op haar besluit te stoppen. "We kregen zo veel belletjes en e-mails van oud-bezoekers en nieuwsgierige mensen die de beurs misten, dat we nu weer een editie organiseren."

Nieuwe attracties

De organisatie van de KamaSutrA-beurs brengt populaire attracties als het erotisch doolhof en het Swingerscafé terug en belooft nieuwe elementen toe te voegen. Zoals The White House; een nachtclub met ruimtes waar stellen zich kunnen terugtrekken met elkaar of met anderen.

"We proberen voor iedereen iets nieuws toe te voegen, maar we willen het ook weer niet over een heel nieuwe boeg gooien, want dan spreek je je oude doelgroep niet meer aan", zegt Van den Hout.

De Amerikaanse actrice Busty Heart op de beurs in 2011. Dit jaar is ze eveneens te gast. (Foto: ANP)

'Seks wordt uit het stiekeme achterkamertje gehaald'

Volgens seksuoloog en psycholoog Nynke Nijman zit de meerwaarde van een erotiekbeurs ten opzichte van een webshop op internet hem vooral in het feit dat je op de beurs alles ervaart met gelijkgestemden. "Je kunt alles zelf zien en proeven in een omgeving, met anderen die ook op zoek zijn naar nieuwe seksuele mogelijkheden. Seks wordt zo uit het stiekeme achterkamertje gehaald. Dat werkt heel bevrijdend", zegt ze.

Dat beaamt ook Van den Hout. "Toen we stopten, misten bezoekers de vrijheid om naar een erotisch evenement te gaan en mensen te ontmoeten met wie ze op dezelfde lijn zaten. Het taboe op seks is grotendeels doorbroken, maar nog steeds zijn er mensen die er niet open over durven te spreken en daarom naar zo'n beurs gaan."

Entertainment gaat voor seksuele voorlichting

Nijman denkt wel dat de KamaSutrA-beurs, juist omdat sommige bezoekers weinig over seks praten, meer aandacht zou moeten geven aan seksuele voorlichting en educatie. "De kennisoverdracht gaat vaak verloren tussen het commerciële entertainment. Seksuele voorlichting is in wezen ook heel saai schoolwerk, en daar is de beurs in de basis niet op gericht", zegt ze.

"Dat klopt", zegt Van den Hout. "KamaSutrA is vooral een plek waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten, met de focus op erotische beleving."

Van den Heuvel hoopt dat de beursorganisatoren hun belofte houden en inderdaad met frisse ideeën komen. "Niet een vrouw die hetzelfde platte showtje voor de tiende keer afdraait, maar goeie paaldanseressen en acts. Anders kun je net zo goed naar de Huishoudbeurs gaan, die heeft tegenwoordig ook dildo's, vibrators en strippers."

De KamaSutrA-beurs vindt plaats van 29 tot en met 31 maart. De toegangsprijs is 25 euro (vrijdag en zondag) of 35 euro (zaterdag). Dat is gelijk aan de toegangsprijzen van 2017. De eerstvolgende editie vindt in 2021 plaats.