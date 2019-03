Het is traditie dat treinreizigers op de laatste zondag van de Boekenweek gratis mogen reizen op vertoon van het Boekenweekgeschenk. Dit jaar is dat Jas van belofte van Jan Siebelink. NU.nl selecteerde een aantal uitstapjes die je zondag makkelijk kunt maken omdat ze dicht bij een station zijn.

Ouwehands Dierenpark - Rhenen

Ouwehands Dierenpark heeft een gunstige ligging ten opzichte van het station; na 500 meter rechtdoor lopen, ben je er al. Het verblijf van de reuzenpanda's werd uitgeroepen tot het mooiste ter wereld en in het park kwamen de afgelopen maand drie zeldzame nevelpantertjes en een orang-oetan ter wereld.

Waar: Ouwehands Dierenpark, Grebbeweg 11, Rhenen

Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur

Afstand tot station: 7 minuten lopen

Prijs: 24,50 euro

Meer informatie

RIGHTABOUTNOW Festival - Almere

RIGHTABOUTNOW is een performingartsfestival waar hiphop, dans en urban culture worden gevierd. Het festival vindt deels in Amsterdam en deels in Almere plaats. Met het Boekenweekgeschenk kun je met de trein naar de derde dag van het festival in Almere. De line-up bestaat uit onder andere Dave Budha, Ella John en Tyson + Nake.

Waar: Poppodium de Meester, Rentmeesterstraat 2, Almere

Openingstijden: 15.00 tot 23.00 uur

Afstand tot station: 3 minuten lopen

Prijs: 17 euro

Meer informatie en tickets

Dinoland - Zwolle

Dinoland is een groot avonturenpark met meer dan honderd verschillende imposante dinosaurussen die verspreid door het park staan. Je vindt er verschillende speeltuinen, een klimwand en een zandbak waar kinderen het skelet van een T. rex kunnen opgraven. Dit weekend opent het park voor het eerst sinds oktober de deuren.

Waar: Dinoland, Willemsvaart 19, Zwolle

Openingstijden: 10.00 tot 18.00 uur

Afstand tot station: 14 minuten lopen

Prijs: 11,50 euro

Meer informatie en tickets

Whisky Festival Noord Nederland - Groningen

Op zeven minuten lopen van het station vind je de dertiende-eeuwse Der Aa-kerk. Komend weekend vormt deze kerk het decor van het Whisky Festival Noord Nederland. Op dit festival staan 48 standhouders met verschillende whisky's. Zowel de beginnende als de ervaren whiskyliefhebber is welkom; er zijn verschillende arrangementen, gebaseerd op hoeveel kennis en ervaring de bezoekers hebben.

Waar: Der Aa-Kerk, Akerkhof 2, Groningen

Openingstijden: 13.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 23.00 uur

Afstand tot station: 7 minuten lopen

Prijs: 35 euro per sessie of 99 euro voor passe-partout

Meer informatie en tickets

Tulp Festival - Amsterdam

Het centrum van Amsterdam wordt van 31 maart tot en met 30 april opgefleurd door 25.000 duurzaam gekweekte tulpen. De tulpen zijn op zo'n negentig locaties te zien. Bezoekers kunnen lopend of per fiets langs de bloeiende bloemenperken en tuintjes. Je kunt je eigen route bepalen aan de hand van de plattegrond op de website van het festival.

Waar: Amsterdam

Openingstijden: n.v.t.

Afstand tot station: 1 minuut

Prijs: gratis

Meer informatie

Dagje strand - Zandvoort aan Zee

Vanaf station Zandvoort is het strand slechts vijf minuten lopen. Vanaf hier kun je een strandwandeling maken of wat eten en drinken bij de vele strandpaviljoens. Ook kun je een fiets huren en een tocht maken door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ten noorden van Zandvoort aan Zee. In dit natuurgebied grazen konikpaarden en Schotse hooglanders.

Waar: Zandvoort

Openingstijden: n.v.t.

Afstand tot station: 5 minuten lopen

Prijs: gratis

Meer informatie

Spoorwegmuseum - Utrecht

Bezoekers van het Spoorwegmuseum worden direct voor de deur van het museum afgezet door een speciale trein die tussen Utrecht Centraal en het museum rijdt. Eenmaal binnen kun je een kijkje nemen in historische treinen, zoals de persoonlijke treinen van prins Bernhard en koningin Juliana. In het modellenmagazijn staan collecties modeltreinen en modeltreinbanen.

Waar: Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16, Utrecht

Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur

Afstand tot station: 1 minuut lopen

Prijs: 17,50 euro (reguliere prijs)

Meer informatie en tickets

Natuurmuseum Brabant - Tilburg

In het Natuurmuseum Brabant leer je alles over de ijstijd en de wolharige mammoet. Het museum heeft enkele indrukwekkende replica's van prehistorische dieren in het bezit, zoals een 6 meter hoge mammoet. Het museum is verder bekend van zijn tentoonstelling over Kikker, de hoofdpersoon in de kinderboeken van Max Velthuijs. Komend weekend is de tentoonstelling voor het laatst te zien, aangezien de expositie in april sluit voor groot onderhoud.

Waar: Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg

Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur

Afstand tot station: 1 minuut

Prijs: 11,95 euro (reguliere prijs)

Meer informatie en tickets

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten.