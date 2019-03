Er zijn in Nederland ontelbaar veel gratis uitstapjes te maken. De redactie van NU.nl test elke week zo'n uitje. Aflevering 4: schaapskooi en bezoekerscentrum Schapedrift bij de Ermelosche Heide.

Wat is het?

Schapedrift in Ermelo is een schaapskooi aan de rand van de Ermelosche Heide. Een kudde van zo'n 450 Veluwse heideschapen graast op de heide boompjes en gras weg, zodat de heide niet dichtgroeit. Bezoekers kunnen de kudde en de herder zien aankomen en vertrekken. De kudde slaapt in de stal op het terrein.

Daarnaast is er een net vernieuwd educatief bezoekerscentrum waar je ook wat kunt drinken of eten. Er zijn diverse wandel- en fietsroutes in de omgeving. Schapedrift ontvangt zo'n 90.000 bezoekers per jaar, mede doordat er veel campings in de buurt zijn.

Uitzicht over de Ermelosche Heide. (Foto: NU.nl/Germieke Smits)

Wat kun je buiten doen?

Voor het bezoekerscentrum staan picknicktafels, met een ver uitzicht over de heide. Daar kun je zelf meegebrachte boterhammen oppeuzelen, of binnen koffie, soep of broodjes kopen. Het is een rustige, zelfs serene plek. "De schaapskooi is vaak een rustpunt voor het begin of einde van een fiets- of wandeltocht hier op de Veluwe', zegt Geesje Eleveld, coördinator van Schapedrift.

Als de schapen op stal staan, is er veel geblaat te horen. Bezoekers kunnen de stal in kijken (voor kinderen is er een trapje) en de vele schapen en lammetjes tussen het hooi zien. Als de schapen de hei op zijn, komen ze tussen 15.00 en 16.00 uur terug - een moment waar veel bezoekers voor komen. "Soms ziet het hier dan zwart van de mensen", aldus Eleveld. Bezoekers kunnen vragen stellen aan de herder, ook op de heide.

Op het terrein staan veel informatieborden over de kudde en de verzorging van de schapen. Ook is er een 'Bijenstal', waar imkers in de zomer uitleg geven over bijen en honing verkopen. Verder is er een middelgrote speeltuin voor kinderen.

Op de aangrenzende hei kun je een kleine of grote wandeling of fietstocht maken. Dit is goed zelf uit te vogelen door bijvoorbeeld de fietsknooppunten te gebruiken. In het bezoekerscentrum zijn tips voor tochten te vinden en routeboekjes te koop.

Een informatiebord over bijen bij Schapedrift. (Foto: NU.nl/Germieke Smits)

Wat kun je binnen doen?

Het bezoekerscentrum is net vernieuwd en veel ruimer dan voorheen. Er zijn tafeltjes waaraan je koffie kunt drinken en wat kunt eten (niet verplicht), twee houtkachels en wat luie stoelen met schapenvachten. Er werken zo'n honderd vrijwilligers bij de schaapskooi, die gastheer of -vrouw zijn, het terrein onderhouden of wandelingen begeleiden. Ze zijn gastvrij en vriendelijk.

Er is veel informatie over de schapen en de natuur. Zo kun je bijvoorbeeld verschillende soorten wol voelen en zijn er interactieve borden over dier- en plantensoorten. Op een scherm kunnen bezoekers filmpjes bekijken over de kudde, de herder, het schaapscheren of de lammertijd. Het geluid daarbij is luid en duidelijk. Voor kleine kinderen is er een speciaal hoekje met een computer waarop dierenspelletjes te doen zijn en een klein tafeltje met puzzels en kleurpotloden.

Er zijn tal van activiteiten (excursies, workshops) bij Schapedrift, de meeste daarvan zijn wel tegen betaling. Maar de toegang is altijd gratis, zoals op de Lammetjesdag op 30 maart en het Schaapscheerdersfeest op 1 juni.

Een houtkachel in bezoekerscentrum Schapedrift. (Foto: NU.nl/Germieke Smits)

Rapport

Op Schapedrift is veel te zien, zowel binnen als buiten. Het is er rustig (als er geen activiteiten of workshops zijn) en het is mooi gelegen. Het bezoek kan goed gecombineerd worden met een wandeling of fietstocht, wat het tot een wat uitgebreider uitje maakt.

Omdat het net vernieuwd is, is er niet veel aan te merken op het bezoekerscentrum; het is nieuw en netjes. De educatie binnen is divers, de informatie op de borden buiten is een beetje droog.

Handig om te weten Waar: Postweg 50, Ermelo

Binnen- en buitenactiviteiten

Goed bereikbaar per fiets, eens in het uur een bus (plus tien minuten lopen)

Parkeren kan vlakbij, elektrische oplaadpunten voor fietsen

Gratis toilet en wifi

Rolstoelvriendelijk

Kinderstoelen aanwezig

Geschikt voor alle leeftijden, groepen en schoolklassen

Meer informatie

Schapen drinken bij de schaapskooi. (Foto: NU.nl/Germieke Smits)