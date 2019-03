De Keukenhof in Lisse is open en in april vindt het Tulpenfestival plaats in Amsterdam. Maar de tulp, die volop in bloei staat, is op nog veel meer plekken in Nederland te zien. Een overzicht van bijzondere tulpenvelden, aangevuld met feitjes over de tulp.

Kop van Noord-Holland

In Noord-Holland hebben ze letterlijk 'tulpen in de kop'. De bollenvelden zijn te vinden van Anna Paulowna tot Julianadorp en van Enkhuizen tot Bovenkarspel. Er is een netwerk van fietsroutes, te volgen via de fietsknooppunten. Ook is er een camperroute (met campings tussen de tulpenvelden) en er zijn excursies, blote voetenpaden en helikoptervluchten. Een ware tulpenmanie.

Waar: Kop van Noord-Holland

Tulpensoorten "Er bestaan enkele tulpen met zes blaadjes en dubbele tulpen met twaalf blaadjes", vertelt tulpenkweker Sander Litjens. "Bekende tulpensoorten zijn de (Golden) Apeldoorn en Strong Gold. Tulpen zijn er in alle kleuren, behalve in het pikzwart en felblauw."

Tulpenveld in 't Zand (Bron: NU.nl/Dick Bakker)

Noordoostpolder

De Noordoostpolder biedt tweeduizend hectare aan bollenvelden. Er is een tulpenroute te volgen met de auto, aangegeven met speciale borden. Ook zijn er fiets- en wandelroutes en er is een informatiecentrum over tulpen. De periode van half april tot half mei noemen ze in de Noordoostpolder 'het Tulpenfestival'. Dan zijn er diverse extra activiteiten.

Waar: Noordoostpolder

Veredelen "Het kweken van nieuwe soorten tulpen op grote schaal duurt zo'n vijftien tot twintig jaar. Nieuwe soorten worden gekweekt door te kruisen: het stuifmeel van de ene bloem op de stamper van de andere aanbrengen. Zo groeien er nieuwe zaden in de stamper."

Een helikoptervlucht boven de Noordoostpolder (Bron: VVV Noordoostpolder)

Tulpenfestival Amsterdam

De hele maand april staat de stad Amsterdam vol tulpen tijdens het Tulpenfestival. Voor de zesde keer zijn er op tientallen locaties honderdduizenden tulpenbollen gepland in potten of in de grond. Zo kun je tulpen zien bij de A'DAM Toren, het Rijksmuseum, het Vondelpark of op de Zuidas.

Waar: Amsterdam

Trends in de tulpenwereld "De tulpenwereld is onderhevig aan trends. Met Pasen zijn gele tulpen in trek en op Valentijnsdag rode. In Japan ontvangen ze graag tulpen in zachte kleuren, zoals roze. In Duitsland en Engeland willen ze juist tulpen in harde kleuren, zoals geel en rood."

Tulpen op de Dam in Amsterdam (Bron: ANP)

De Bollenstreek

Tussen de duinen en dorpjes in de Bollenstreek liggen misschien wel de meest bekende bloemenvelden van Nederland. Er zijn fietsroutes en wandelroutes uitgezet, zodat je naast de aanblik van tulpen ook de zeelucht op kunt snuiven. Ook vindt het bekende bloemencorso er plaats, dit jaar van 10 tot 14 april.

Waar: de Bollenstreek

Tulpenbollen "Bij tulpen op het veld gaat het meestal puur om de bollen. Als de tulpen in bloei zijn gekomen, gaan kort daarna de koppen eraf. Zo gaat de voeding niet allemaal naar de bloem. De bollen worden daarna gebruikt voor export of in de kas."

Zeeland

Heinkenszand, Graauw, Lamswaarde en Absdale; minder bekend dan Lisse, maar allemaal bollenvelden. Grote kans dat je hier minder toeristen tegenkomt. Er is een tulpenroute op Goeree-Overflakkee en een pluktuin in Yerseke waar zelf tulpen geplukt kunnen worden.

Waar: Zeeland (voornamelijk Zeeuws-Vlaanderen)

