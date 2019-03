Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. Het Whisky Festival vindt voor de veertiende keer plaats in de Der Aa-Kerk en de Wolkenfabriek organiseert een feest voor alle leeftijden.

Jong & Belegen – Wolkenfabriek

Komend weekend vindt de eerste editie van Jong & Belegen plaats, een feest waar bezoekers van alle leeftijden welkom zijn. De organisatie ziet graag dat iedereen komt met iemand van minstens één generatie ouder of jonger, zodat iedereen met zijn moeder, kind, buurvrouw of grootouder op de dansvloer komt te staan. Met een combiticket kun je ook deelnemen aan het diner voorafgaand aan het feest.

Waar: De Wolkenfabriek, Energieweg 10, Groningen

Wanneer: 30 maart vanaf 21.00 uur

Prijs: 13,50 euro (reguliere prijs) of 28,50 euro (combiticket)

Meer informatie en tickets

Whisky Festival Noord Nederland – Der Aa-Kerk

Het jaarlijkse Whisky Festival Noord Nederland vindt komend weekend voor de veertiende keer plaats in de Der Aa-Kerk. Er staan 48 standhouders met verschillende whiskys op het festival. Zowel de beginnende als de ervaren whiskyliefhebber is welkom: er zijn verschillende arrangementen gebaseerd op hoeveel whiskykennis de bezoekers hebben.

Waar: Der Aa-Kerk, Akerkhof 2, Groningen

Wanneer: 29 tot en met 31 maart

Prijs: 35 euro (per sessie) of 99 euro (passe partout)

Meer informatie en tickets

Filmvertoning: Dark Side of the Moon – DOT Dome

In 1973 bracht rockband Pink Floyd hun meest succesvolle album uit: het psychedelische Dark Side of the Moon. Het album vormde de inspiratie voor een al even psychedelische film bestaande uit kleurrijke golven en trage, prikkelende visuals. Bezoekers liggen achterover gekanteld in hun bioscoopstoel terwijl ze overspoeld worden door de muziek en projecties op het koepelvormige scherm.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2, Groningen

Wanneer: 30 maart, aanvang 21.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie en tickets

Laatste weekend Grrrom! – Groninger Museum

Voor deze tentoonstelling haalde het Groninger Museum alle kunst uit het depot waarin niet de mens of het landschap, maar het dier centraal staat. Je ziet hondenportretten van de Groningse schilder Otto Eerelman, Mexicaanse papier-machémonsters en Japanse prenten van paarden op het slagveld. Kunst van over de hele wereld en van alle tijden, met als rode draad het dier als onderwerp. Dit weekend is de expositie voor het laatst te zien.

Waar: Groninger Museum, Museumeiland 1, Groningen

Wanneer: 29 tot en met 31 maart

Prijs: variërend van 3 euro (met Museumkaart) tot 20 euro (reguliere prijs)

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten.