Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten waar nog kaarten voor te koop zijn op een rij. Deze week zijn dat optredens van onder andere The Kooks en Guus Meeuwis.

KT Tunstall - Amsterdam

In 2005 bestormde KT Tunstall de hitlijsten met Suddenly I See en Black Horse And The Cherry Tree. Ruim tien jaar later verscheen het album KIN, dat vorig jaar werd opgevolgd door WAX. De Schotse zangeres is terug met gevoelige liedjes, die door haar krachtige stem toch energiek klinken.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 28 maart, aanvang 20.30 uur

Prijs: 28 euro

Meer informatie en tickets

The Kooks - Amsterdam

De Engelse band The Kooks treedt al vijftien jaar op in Nederland. In het prilste begin stonden ze op Eurosonic, tegenwoordig spelen ze op de grotere podia en festivals. Bekende hits van de band zijn Pepe Jeans en She Moves In Her Own Way. Teren op dat succes uit het verleden doen de muzikanten trouwens niet: in augustus kwam de nieuwe plaat Let's Go Sunshine uit.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 29 maart, aanvang 19.30 uur

Prijs: 40,32 euro

Meer informatie en tickets

Bazart - Tilburg

De Vlaamse band Bazart maakt Nederlandstalige, dromerige indiepop. Poëtische teksten en interessante melodielijnen worden ondersteund door elektronische muziek en hebben een soms hypnotiserende werking. Met debuutalbum Echo hadden de muzikanten uit Gent en Antwerpen veel succes. Vorig jaar kwam het vervolg Twee uit.

Waar: 013, Tilburg

Wanneer: 29 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: 25,40

Meer informatie en tickets

Guus Meeuwis - Maastricht

Ontelbaar veel hits heeft de Brabantse Guus Meeuwis op zijn naam staan. Nummers als Per Spoor, Het Is Een Nacht en Brabant zijn zomaar een greep uit het repertoire van de Nederlandse zanger. In het centrum van Maastricht geeft hij een voorproefje van zijn nieuwe album Geluk dat in mei uitkomt.

Waar: Theater aan het Vrijthof, Maastricht

Wanneer: 31 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: 39,50 euro

Meer informatie en tickets

Bear's Den - Groningen

De Britse folkband Bear's Den is geen onbekende voor menig festivalganger: de band gaf al eens shows weg op grote festivals in Nederland. De samenstelling van Bear's Den veranderde de afgelopen jaren, wat zorgde voor een nieuwe sound. De show in Paradiso is uitverkocht, voor dit optreden zijn nog kaarten te koop.

Waar: Oosterpoort, Groningen

Wanneer: 1 april, aanvang 20.00 uur

Prijs: 32,08 euro

Meer informatie en tickets

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na publicatie alsnog uitverkocht raken.