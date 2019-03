Pruimen, kersen, peren, appels, abrikozen; vanaf april gaan alle fruitbomen bloesemen. Misschien staat er wel een mooie boom vol bloesem in je achtertuin, maar er zijn ook gebieden die er vol mee staan. Een overzicht van bloesemroutes en -activiteiten.

Bloesemfietstocht - Geldermalsen

Deze uitgebreide fietstocht gaat door de boomgaarden van de Betuwe. De route gaat 50 kilometer lang door bekende Betuwse dorpen en stadjes als Geldermalsen en Buren en loopt net boven Tiel langs, waar ook een stop kan worden gemaakt.

Route: Culemborg is het begin- en eindpunt

Lengte: 51,4 kilometer

Weetje: bloesemvolgorde "De eerste bloesems laten zich nu al zien", vertelt Janneke van de Velde van de Nederlandse Fruittelers Organisatie. "Dit zijn de bloemetjes van de pruimenbomen. De komende weken volgen nog de kersen, peren en daarna de appels. Die bloeien als laatste."

Een fietspad in de Betuwe. (Foto: Rivierenland)

Lunchen in de boomgaard - Zeewolde

Romantischer kan bijna niet: picknicken of een high tea tussen de appelbloesem. Fruithal Smits heeft lange houten tafels in de boomgaard geplaatst. Je kunt er terecht met twee personen, maar ook met een grote groep.

Waar: Fruithal Smits, Zeewolde

Wanneer: 13 april tot 5 mei

Weetje: bloesemkleur "Alleen de bloesem van de appel, braam en blauwe bes zijn roze. Alle andere fruitgewassen hebben witte bloesem."

Hoogstamroute - Eijsden en Gronsveld

In Limburg zijn diverse hoogstamboomgaarden te vinden, vol met appel- en perenbomen. In de loop van april gaan deze bloesemen, wat zorgt voor mooie roze-witte routes. Er zijn twee wandelingen uitgezet in de buurt van het dorpje Mesch; een langs het beekje de Voer, de ander langs Kasteel Rijckholt en door het Savelsbos.

Route: Eijsden of Gronsveld zijn de begin- en eindpunten

Lengte: 5,8 of 13,7 kilometer

Fietsers langs de Hoogstamroute. (Foto: VVV Zuid-Limburg)

Rondwandeling - Buren

Een relatief korte fietswandeling rondom de bekendste steden en dorpen in de bloesemende Betuwe: Buren, Geldermalsen en Tiel. De route loopt deels langs de rivier de Linge en leidt door diverse kleine dorpjes. Buren zelf is een klein, schilderachtig stadje met onder meer een pannenkoekenrestaurant, waar de route start. Er zijn ook andere routes te volgen vanuit Buren; voor mindervaliden is de Appeldijk een goede tip, die vlak bij landgoed Mariënwaerdt ligt.

Waar: Buren is het begin- en eindpunt

Lengte: 34 kilometer

Weetje: bloesemgroei "Optimaal bloeiweer voor fruitbomen is een mooie lentedag. Vergelijk het maar met de planten in je tuin; na een paar goede regenbuien afgewisseld met warme voorjaarsdagen, staat er ineens van alles in bloei."

'NS-wandeling' - Leerdam tot Beesd

De Linge stroomt kalm door het Gelderse landschap, langs boomgaarden met appels, peren en kersen. Door de rood-witte bordjes te volgen, kom je langs landgoederen, dijkdorpjes en Fort Asperen. De wandeling kan ook korter gemaakt worden door in Acquoy, Rhenoy of Rumpt in de bus terug naar Leerdam of Beesd te stappen. Deze voormalige NS-wandeling wordt nog intact gehouden door Wandelnet.

Route: Van station Leerdam naar station Beesd

Lengte: 16 kilometer

Rivier de Linge in de Betuwe. (Foto: Rivierenland)

Klompenpadwandeling - Groessen

Fruitkwekerij De Stokhorst organiseert op 31 maart een wandeling in Groessen. De eerste pruimenbomen staan in bloei en de kersenbomen staan op springen. De wandeling stopt bij een familie waar lammetjes bezocht kunnen worden. Ook wordt er een quiz georganiseerd waarbij deelnemers een appelboom kunnen winnen.

Route: Groessen is het begin- en eindpunt

Lengte: 8 kilometer

Weetje: bloesemfunctie "De functie van het bloemetje is het lokken van de bij. Als de bloemen opengaan, is het ook tijd voor de bijen om aan de slag te gaan. Ze halen stuifmeel en nectar uit de bloemen en bestuiven daarmee weer de stampers van andere bloemen. Nu raakt mogelijk het bloemetje bevrucht en groeit er fruit uit."

Rode Kruis Bloesemtocht- en run - Geldermalsen

Wie niet van puzzelen met routes houdt, kan op 12 of 13 april deelnemen aan de Rode Kruis Bloesemtocht- of run. Er zijn zaterdag routes van acht verschillende afstanden te lopen en vrijdag vindt een hardlooptocht van 10 kilometer plaats. Meedoen kost tussen de 5 en 12,50 euro, de opbrengst gaat naar het Rode Kruis.

Route: Rondom Geldermalsen

Afstand: 8 tot 40 kilometer

Een hommel zit op een tak met kersenbloesem. (Foto: NU.nl/Adri Kruyt)