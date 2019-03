Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht: van het Terrassen Festival op het Janskerkhof tot Creative Life in het Werkspoorkathedraal. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Terrassen Festival Utrecht – Janskerkhof

Met een t-shirt, een vest of een jas: op het Janskerkhof wordt dit weekend in ieder geval op een terras gezeten. Het Terrassen Festival Utrecht luidt het terrasseizoen in met het thema Japan. Er is sushi, sake (rijstwijn) en Sushi Popcorn Shrimp te koop. Daarnaast zijn er verschillende bars en foodtrucks.

Waar: Janskerkhof

Wanneer: 29 en 30 maart

Prijs: 3 euro borg voor een glas

Meer informatie

Festival Tweetakt – Neude

Twee weken lang is er theater, dans, muziek en beeldende kunst op meerdere locaties tijdens Festival Tweetakt. Op de Neude is onder andere een Minitheater en een Restaurantkas, die 's avonds verandert in een kleine club. Bij Fort Ruigenhoek zijn sculpturen en kunstinstallaties. Daarnaast zijn er veel voorstellingen te zien in de theaters in Utrecht.

Waar: de Neude, Fort Ruigenhoek, diverse theaters

Wanneer: 29 maart tot 14 april

Prijs: diverse prijzen

Meer informatie

Creative Life – Werkspoorkathedraal

Creative Life is een evenement voor creatievelingen en mensen die creatiever willen worden. Er zijn tig workshops en masterclasses te doen. Hoe begin je een webwinkel? Hoe ontwerp je je eigen pluktuin of ecosysteem? Er zijn ook (zelfgemaakte) producten te koop en foodtrucks voor de trek.

Waar: Werkspoorkathedraal

Wanneer: hele weekend

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie

Lente Disco – Zwembad Den Hommel

Op vrijdagavond gaan vanaf 18.00 uur de voetjes in het water tijdens een discoavond in zwembad Den Hommel. Er treedt een dj op en er is een lichtshow. Alle leeftijden zijn welkom.

Waar: Zwembad den Hommel, Oog in Al

Wanneer: 29 maart

Prijs: entreeprijs zwembad: 3,35 tot 5,10 euro

Meer informatie

30 Seconds-toernooi - Filmcafé

Vrijdagavond is er in het Filmcafé weer een kans om fanatiek te zijn tijdens een 30 Seconds-toernooi. Bij dit spelletje moet je zo veel mogelijk informatie van de vijf personen, plaatsen of andere zaken die op je kaartje staan omschrijven en laten raden door je teamgenoten. Prijs: een speciaalbierpakket en gratis cocktails. Na het toernooi is er het evenement Rarara, een feestje met een mix van muziek, beeld en dans.

Waar: Filmcafé, nabij station Zuilen

Wanneer: 29 maart

Prijs: 10 euro inschrijfkosten per team

Meer informatie

Kinderkleding- en speelgoedbeurs – Rietendakschool

In de Rietendakschool staan zaterdag twee hallen vol met tweedehands speelgoed en kinderkleding. Een kans voor ouders om voor wat minder geld iets voor hun kind(eren) te kopen. Naast alle koopjes is er ook koffie te scoren.