De Nederlandse bioscopen hebben er vanaf donderdag weer nieuwe filmtitels bij. Zo maakte Tim Burton een remake van kinderklassieker Dumbo en verschijnt Matthew McConaughey als onvermoeibare levensgenieter in The Beach Bum. Een overzicht van de nieuwste films.

Dumbo - familiefilm

Bijna tachtig jaar nadat Disney-klassieker Dumbo voor het eerst in de bioscoop verscheen, komt regisseur Tim Burton met een live-actionfilm over het iconische olifantje met grote flaporen. Danny DeVito speelt een circuseigenaar die anno 1919 groot succes heeft met het dier, totdat Dumbo wordt overgenomen door een nieuwe onderneming met duistere geheimen. Met een speelduur van 112 minuten is deze nieuwe Dumbo bijna twee keer zo lang als het origineel (64 minuten).

Genre: familiefilm

Regisseur: Tim Burton

Cast: Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

The Clovehitch Killer - thriller

Tien jaar nadat een seriemoordenaar verschillende vrouwelijke slachtoffers maakte, is er nog altijd geen dader gevonden. Maar dan stuit tiener Tyler in de schuur van zijn vader plotseling op een verontrustende verzameling foto’s. Samen met buitenbeentje Kassi gaat hij op onderzoek uit waarbij de vraag is of de jongen zijn eigen vader wel kan blijven vertrouwen.

Genre: thriller

Regisseur: Duncan Skiles

Cast: Charlie Plummer, Dylan McDermott, Samantha Matis

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film draait

The Beach Bum - comedy, drama

Matthew McConaughey is in deze comedy te zien als levensgenieter Moondog, een dichter die met een steenrijke vrouw is getrouwd en zich om niets of niemand zorgen maakt. Zelfs wanneer hij getroffen wordt door het noodlot, gaat Moondog onvermoeid door met zijn leven vol drank, drugs en feesten. The Beach Bum is de nieuwe film van Harmony Korine, die eerder onder meer de anarchistische feestfilm Spring Breakers maakte.

Genre: comedy, drama

Regisseur: Harmony Korine

Cast: Matthew McConaughey, Isla Fisher, Snoop Dogg

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film draait

A Private War - drama

Met gevaar voor eigen leven maakte Marie Colvin uiteenlopende reportages vanuit oorlogsgebieden, zoals de Syrische stad Homs. In A Private War toont regisseur Matthew Heineman (Oscar-nominatie voor de documentaire Cartel Land) welke sporen dat naliet in het leven van de onverschrokken journalist. Rosamund Pike kreeg een Golden Globe-nominatie voor haar hoofdrol.

Genre: drama

Regisseur: Matthew Heineman

Cast: Rosamund Pike, Greg Wise, Alexandra Moen

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film draait

Mario - drama

De succesvolle voetbalspeler Mario raakt spontaan verliefd op de nieuwe ploeggenoot met wie hij een appartement deelt. Maar Leon en hij hebben moeite om naar buiten te treden met hun relatie. Een homoseksueel koppel in de voetbalwereld is niet eerder vertoond. Mario ziet zijn kansen als professionele speler in gevaar komen.

Genre: drama

Regisseur: Marcel Gisler

Cast: Max Hubacher, Aaron Altaras, Jessy Moravec

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

The Aftermath - drama, boekverfilming

In 1946 vergezelt Rachael (Keira Knightley) haar echtgenoot, een Britse kolonel, in de ruïnes van Hamburg. Terwijl de stad weer moet worden opgebouwd, moet het stel een huis delen met de oorspronkelijke bewoners: een Duitse weduwnaar en zijn getraumatiseerde dochter. The Aftermath is gebaseerd op de bestseller van Rhidian Broon, hier in Nederland uitgebracht als Het huis in Kreiss Pinneberg.

Genre: drama, boekverfilming

Regisseur: James Kent

Cast: Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film draait

Bon Dieu 2 - comedy

In dit vervolg op de succesvolle Franse comedy Bon Dieu! (2014) schieten ouders Claude en Marie opnieuw in de stress vanwege hun vier nieuwe schoonzonen. De mannen willen los van elkaar verhuizen naar het buitenland, samen met vrouwen en kinderen. Maar omdat Marie en Claude hun dochters in de buurt willen houden, doen ze er alles aan om de verhuizingen te stoppen.

Genre: comedy

Regisseur: Philippe de Chauveron

Cast: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

C’est ça l’amour - drama

Zijn vrouw Armelle loopt plotseling bij hem weg en dus wil Mario er alles aan doen om zijn gezin weer bij elkaar te krijgen. Hij geeft zich niet alleen op voor een theaterproject waar Armelle als lichttechnicus werkt, maar probeert ook uit alle macht voor zijn tienerdochters te zorgen. Die meiden snappen op hun beurt niet wat ze van hun vader kunnen verwachten.

Genre: drama

Regisseur: Claire Burger

Cast: Bouli Lanners, Cécile Rémy-Boutang, Antonia Buresi

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

Ash is Purest White - drama

In dit liefdesdrama van de Chinese regisseur Jia Zhangke komt de relatie tussen Qiao en Bin onder spanning te staan door de verharde maatschappij waarin ze leven. Wanneer Qiao zich genoodzaakt ziet om in te grijpen met het pistool van haar partner, zijn de gevolgen niet te overzien. Zhangke kreeg voor Ash is Purest White zijn vijfde Gouden Palm-nominatie.

Genre: drama, misdaad

Regisseur: Jia Zhangke

Cast: Tao Zhao, Fan Liao, Yi'nan Diao

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

Drømmeland - documentaire

De zestigjarige Nils is op zoek naar een onafhankelijk leven, weggetrokken in de natuur. Wel neemt hij zijn mobiele telefoon mee. Maar vanuit de Noorse bergen blijkt de verleiding om zijn ervaring met anderen te delen moeilijk te weerstaan. Drømmeland is de eerste lange documentaire van de Nederlandse filmmaker Joost van der Wiel.

Genre: documentaire

Regisseur: Joost van der Wiel

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

Thunder Road - drama, comedy

Politieagent Jim worstelt met de dood van zijn moeder en de scheiding van zijn vrouw. Het kookpunt wordt bereikt wanneer hij de voogdij over zijn dochter kwijt dreigt te raken. Jim verkeert op het randje van een zenuwinzinking. Regisseur, schrijver en hoofdrolspeler Jim Cummings bewerkte voor Thunder Road zijn eigen gelijknamige korte film uit 2016.

Genre: drama, comedy

Regisseur: Jim Cummings

Cast: Jim Cummings, Kendal Farr, Nican Robinson

Kijkwijzer: 6+

Bekijk hier waar de film draait

Wajib - drama

Voor de bruiloft van zijn zus keert de jonge Palestijn Shadi vanuit Italië terug naar zijn geboortestad Nazareth. Daar helpt hij zijn gescheiden vader met de uitnodigingen voor het feest. Die moeten namelijk volgens traditie persoonlijk worden afgegeven aan familie en vrienden. Maar tijdens hun tocht door Israël komen vader en zoon erachter dat ze niet meer dezelfde levensopvattingen hebben.

Genre: drama

Regisseur: Annemarie Jacir

Cast: Jim Cummings, Kendal Farr, Nican Robinson

Kijkwijzer: 6+

Bekijk hier waar de film draait

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 28 maart in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.