Wie komend weekend de trein instapt of rond de Jaarbeurs in Utrecht wandelt, kan zomaar een superheld, stripfiguur of sciencefictionpersonage tegen het lijf lopen. Op 23 en 24 maart vindt in Utrecht de vijfde editie van Dutch Comic Con plaats. Wat houdt dit evenement precies in?

Dutch Comic Con is een beurs over fantasy, sciencefiction en popcultuur. Acteurs uit verschillende films en series zijn er te gast, zoals Tom Felton uit Harry Potter en Shannen Doherty uit Charmed. Er is een markt met films, strips, boeken, bordspellen en merchandise. Daarnaast worden er presentaties gehouden over bijvoorbeeld make-up voor special effects en striptekenen.

In 2018 trok de beurs ruim 32.000 bezoekers. De leeftijd van de bezoekers varieert sterk: het grootste gedeelte (46 procent) is tussen de 16 en 25 jaar oud, maar de beurs telt ook een krappe tweeduizend bezoekers van boven de vijftig.

“Comic Con is een viering van de nerdcultuur.” Richard Nobbe

Alle bezoekers hebben gemeen dat ze van fantasy, superhelden, stripboeken, games of sciencefiction houden. "Het is een viering van de nerdcultuur", zegt filosoof Richard Nobbe. "Comic Con is voor iedereen met geeky interesses. Je bent even onder elkaar. Er lopen fans van Spiderman rond, maar ook van Lucky Luke of van Johannes Vermeer."

Een belangrijk onderdeel van Dutch Comic Con is cosplay, wat staat voor costume play. Cosplayers verkleden zich als hun favoriete superheld, stripfiguur of personage. "Je bent even iemand anders", zegt Dutch Comic Con-bezoeker Layka Gwenny Pool, die als androïde naar het evenement gaat. "Met je kostuum aan hoef je voor een dag niet aan dagelijkse dingen te denken. Je kunt maf doen zonder dat je daar raar op aangekeken wordt."

Alumnus Eline Homburg van Film Studies aan de Universiteit van Amsterdam onderzocht waarom mensen zich graag als een ander uitdossen op Comic Con. "Door middel van de kostuums maak je makkelijk contact: je laat zien waar je fan van bent en daardoor knoop je sneller een gesprekje aan", zegt ze.

Layka Gwenny Pool en haar vrienden in cosplay

Veiligheidsmaatregelen aangepast na aanslag Utrecht

Na de aanslag in Utrecht kondigde Dutch Comic Con scherpere veiligheidsmaatregelen aan. De organisatie verbood rekwisieten zoals nepwapens. Ook tassen mogen niet meer mee naar binnen. "Dat is op advies van de politie. We willen voorkomen dat andere mensen de props voor echt aanzien", zegt woordvoerder Patricia Bruens van Dutch Comic Con. "Veel bezoekers zitten gekostumeerd in de trein of in de tram en dan willen we alle verwarring voorkomen."

De maatregel leidde tot veel vragen en frustratie bij bezoekers, die soms last minute een ander kostuum moesten vinden, omdat hun beoogde personage bewapend was. "Mijn plan om als Merida uit Brave te gaan, gaat nu niet meer door", zegt Homburg. "Prima dat ze na een aanslag maatregelen nemen, maar ik vind dat ze er een beetje in doorslaan. Gelukkig cosplay ik al zo lang, dat ik snel een plan B kan maken. Ik ga nu als Claire uit Outlander."

Handtekening voor 70 euro

Wie Dutch Comic Con wil bezoeken, moet diep in de buidel tasten. Het reguliere toegangsbewijs van 21 euro brengt bezoekers nog niet in contact met hun favoriete acteur of striptekenaar. Op de foto met een van de speciale gasten kost 30 tot 80 euro. Datzelfde bedrag wordt ook gevraagd voor een handtekening. Een meet-and-greet van een half uur kost nog eens 100 tot 250 euro.

Reden voor Nobbe om de beurs dit jaar niet te bezoeken. "Ik wil heel graag nog een keer", zegt de filosoof. "Het is heel vet om onder like-minded mensen te zijn. Het is alleen flink prijzig en dan moet je er ook nog eten en drinken."