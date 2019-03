Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht; van rondleidingen door de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht tot een rommelmarkt in Overvecht. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Voorjaarsweekend - Botanische Tuinen, Universiteit Utrecht

Zaterdag en zondag is het Voorjaarsweekend bij de botanische tuinen in Utrecht. Er zijn rondleidingen door de kassen en workshops en lezingen, vooral gericht op schaduwplanten en schaduw. Ook is er een markt met planten, zaden en bollen.

Waar: Botanische Tuinen, Universiteit Utrecht (Uithof)

Wanneer: 23 en 24 maart

Prijs: volwassenen 8,50 euro, gratis tot 12 jaar, 3,50 euro voor 12 tot 18 jaar

Meer informatie

Home Made Market - Mariaplaats

Op de Mariaplaats staan zondag diverse kraampjes met zelfgemaakte waren. Denk aan kleding, kunst, eten en vinyl. Alle producten zijn in een kleine oplage geproduceerd. Ook in mei, juli en oktober zijn er edities van de markt.

Waar: Mariaplaats

Wanneer: 24 maart

Prijs: gratis

Meer informatie

A Private War met Q&A Paul Conroy - Louis Hartlooper Complex

In het Louis Hartlooper Complex wordt een voorpremière van de film A Private War vertoond. Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van oorlogscorrespondent Marie Colvin. Oorlogsfotograaf Paul Conroy, die ook een hoofdrol speelt in de film (vertolkt door een acteur), is aanwezig voor een Q&A.

Waar: Louis Hartlooper Complex

Wanneer: 24 maart

Prijs: normale ticketprijs

Meer informatie

Rommelmarkt - ZIMIHC Theater Stefanus

Een theaterzaal vol met rommel, grabbeltonnen, antiek en kleding. Wie wat koopjes wil scoren, kan zondag naar Theater Stefanus in Overvecht gaan om op een rommelmarkt te snuffelen. De waren zijn uitgestald in kramen.

Waar: ZIMIHC Theater Stefanus

Wanneer: 24 maart

Prijs: gratis (kraam huren kost 10 euro)

Meer informatie

Weerwolven - De Kargadoor

De inwoners van het dorpje Wakkerdam worden wakker. Een van de dorpelingen is die nacht aangevallen door een weerwolf. Nu moeten de dorpelingen samen uitvinden wie de weerwolf is. Het spel Weerwolven wordt vrijdag met een grote groep gespeeld in de Kargadoor.