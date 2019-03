Het is bijna Boekenweek (van 23 tot en met 31 maart) en dat betekent naast diverse activiteiten en het Boekenbal ook met een boek in een hoek kruipen. Jan Siebelink, schrijver van het boekenweekgeschenk, en Vincent van de Vrede van BOEKBLAD tippen deze boekwinkels in Nederland waar je lekker kunt lezen en boeken kunt zoeken.

Het Paard van Troje - Ede

"Ik kom graag in Het Paard van Troje", zegt schrijver Jan Siebelink. "Het is een fijne, kleine zaak met veel vaste klanten en een hartverwarmende inzet van de boekverkopers en hun medewerkers. Er worden veel drukbezochte avonden en lezingen georganiseerd. Het is grootstedelijk voor Ede en toch intiem. Dit is een boekwinkel waarin wordt aangevoeld wat klanten zoeken."

Waar: Grotestraat 87, Ede

Het Colofon - Arnhem

Het Colofon is een boekwinkel in een voormalige bioscoop. Eigenaar Walter Jansen heeft de ruimte omgetoverd tot "een heerlijke snuffelboekwinkel met horeca", aldus Siebelink. "Er is werkelijk van alles te doen en te koop. Ook is er een grote afdeling klassieke muziek."

Waar: Bakkerstraat 56, Arnhem

Bruna - Amsterdam

Siebelink heeft een winkel van Bruna in Amsterdam geselecteerd omdat de eigenaar "behulpzaam is en enthousiast". Een goede plek voor boekentips, dus. "Er is daarnaast een goede afdeling kinderboeken, waar mijn vrouw en ik vaak iets kopen voor onze kleinkinderen."

Waar: Scheldestraat 90, Amsterdam

Meijer & Siegers – Oosterbeek

Deze boekwinkel heeft naast boeken ook veel tijdschriften, cd's en kantoorartikelen. Ook is er een leestafel. "Het is een ruim opgezette zaak. Daarnaast zijn er vaak goed voorbereide lezingen met schrijvers", zegt Siebelink.

Waar: Utrechtseweg 208, Oosterbeek

Dominicanen - Maastricht

Deze boekhandel is gevestigd in de gotische Dominicanenkerk. "Boeken en een kerk gaan hier een zeer geslaagd huwelijk aan", zegt Vincent Van de Vrede van BOEKBLAD. "Deze boekwinkel is tot in het buitenland geprezen en met 750.000 bezoekers vorig jaar de best bezochte kerk van Nederland." De winkel is "door de vele boeken, een muziekvloer en een volle evenementenagenda bij uitstek een culturele ontmoetingsplaats."

Waar: Dominicanenkerkstraat 1, Maastricht

Riemer & Walinga Boekverkoopers - Ermelo

"De dubbele 'oo' in de naam verraadt al iets van het warme, klassieke karakter van deze boekhandel, gevestigd in een monumentaal pand uit 1900", zegt Van de Vrede. "De winkel heeft houten vloeren en als unieke sfeermaker een heuse open haard. Riemer & Walinga is tegelijk helemaal bij de tijd, met een modern assortiment, waaronder veel kinderboeken, tal van evenementen en social media."

Waar: Stationsstraat 131, Ermelo

Eerste Bergensche Boekhandel - Bergen

In de boekhandel van kunstenaarsdorp Bergen staat kunst centraal en er is een grote collectie poëzie. "Bijzonder zijn ook de collector's items die de winkel in huis heeft. De boekhandel noemt zich 'geheel onafhankelijk' en dat merk je aan alles", vindt Van Vreden.

Waar: Oude Prinsweg 11, Bergen

De Drvkkery - Middelburg

Steeds meer boekhandels doen aan horeca, maar De Drvkkery was een van de eersten die het met een complete brasserie ook meteen goed aanpakte, stelt Van de Vrede. Je kunt er tussen de boeken diverse gerechten eten. "Daarnaast is het een ruim gesorteerde boekhandel die zich ontwikkeld heeft tot het centrum van cultuur in Zeeland."

Waar: Markt 51, Middelburg

Lovink - Lochem

Boekhandel Lovink bestaat al sinds 1846 en is na een instorting in 2007 weer in oude glorie hersteld. "Het is er propvol boeken en er zijn tal van activiteiten en samenwerkingen. Deze boekwinkel is het bewijs dat een boekhandel ook in een kleine plaats meer dan recht van bestaan heeft."