Er is komend weekend weer genoeg te doen in Den Haag. Zo kun je al je guilty pleasures aanvragen bij de dj in de Boterwaag en betreedt de op twee na grappigste vrouw ter wereld het podium.

Welcome to the Guilty Pleasure Dome – Boterwaag

Tijdens de Guilty Pleasure Dome draaien de dj's alle platen die je normaal niet durft aan te vragen, maar waar stiekem iedereen van geniet. De klanken van Mambo nr 5., Cha Cha Slide, Dragostea din Tei en meer foute hits weerklinken zaterdag door de Boterwaag.

Waar: Stadscafé de Boterwaag, Grote Markt 8a, Den Haag

Wanneer: 23 maart van 22.30 tot 02.30 uur

Prijs: 5 euro

Tuinsafari Backyard Wilderness - Omniversum

Ouders en kinderen maken tijdens de tuinsafari een spannende speurtocht door de achtertuin van het Omniversum. Onderweg ontmoeten ze boswachters die hen kunnen helpen met het uitvoeren van de opdrachten en die over de natuur vertellen. Na afloop draait de film Backyard Wilderness, een natuurfilm over het dierenleven dat zich vlak onder je neus afspeelt.

Waar: Omniversum, President Kennedylaan 5, Den Haag

Wanneer: 24 maart, 10.45 uur

Prijs: 12,50 euro

Lezing: Rembrandt en de Gouden Eeuw - Mauritshuis

Conservator Charlotte Rulkens vertelt over de achtergrond van de tentoonstelling Rembrandt en het Mauritshuis. Het Mauritshuis toont momenteel een aantal schilderijen waarvan later bleek dat ze helemaal door Rembrandt geschilderd waren. De lezing is alleen voor volwassenen toegankelijk.

Waar: Mauritshuis, Plein 29, Den Haag

Wanneer: 23 maart van 14.00 tot 15.00 uur

Prijs: 5 euro en een geldig entreebewijs tot het museum

Teske – Paard

Singer-songwriter Teske de Schepper bracht in 2014 haar eerste single Rewritten uit. Inmiddels heeft ze haar debuutalbum Porselein uitgebracht, een Nederlandstalig album met dansbare muziek en frisse teksten. Zondag staat ze in Paard.

Waar: Paard, Prinsegracht 12, Den Haag

Wanneer: 24 maart, aanvang 20.30 uur

Prijs: reguliere prijs 17,50 euro

Beatstad Platenbeurs – MingleMush

De platenbeurs in MingleMush heeft iedere keer andere standhouders, zodat het aanbod per beurs varieert. Jazzplaten, techno en alles daartussenin is verkrijgbaar. De organisatie heeft zo goed mogelijk geprobeerd om liefhebbers van alle genres te voorzien van mooie platen. Ondertussen draaien de dj's bijzondere muziek die ook te koop is.

Waar: MingleMush, Anna van Buerenplein 712, Den Haag

Wanneer: 24 maart van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

English Comedy Night – Theater Branoul

Tijdens de English Comedy Night komen twee comedians optreden. De eerste is Rick Wilson, die eerder festivals in Australië, Nieuw-Zeeland en Schotland uitverkocht. Als tweede betreedt Jayde Adams het podium. Ze danst, zingt opera, beatboxt, speelt piano en won een prijs als derde grappigste vrouw in de wereld. De voorstellingen zijn Engels gesproken.

Waar: Theater Branoul, Maliestraat 12, Den Haag

Wanneer: 23 maart, aanvang 19.00 uur

Prijs: 15 euro per voorstelling

