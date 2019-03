Er is komend weekend weer genoeg te doen in Rotterdam. Het Student Hotel wordt bijvoorbeeld getransformeerd tot een lasergame-arena en in Ahoy kun je volop feestvieren in Arubaanse en Caribische sferen.

Lasergamen – The Student Hotel

Het Student Hotel verandert vrijdag in een lasergame-arena. Teams kunnen zich opgeven met maximaal vijf mensen. Je kunt je ook als individu aanmelden en bij een team aansluiten. In de bar wachten de bezoekers op hun beurt. De barman schenkt drankjes met speciale lasergamekorting.

Waar: The Student Hotel, Willem Ruyslaan 225, Rotterdam

Wanneer: 22 maart van 19.00 tot 00.00 uur

Prijs: 2 euro per spel

30UP: Still the Young Ones – De Buurvrouw in de Castagnet

Er wordt voor de tweede keer een 30UP feest in Rotterdam georganiseerd. De dj's draait hits uit de jaren tachtig, negentig en nul. Ze willen er graag een feest van herkenning van maken voor de bezoekers. De Vengaboys, Backstreet Boys, Blof, Britney Spears en Marco Borsato komen allemaal voorbij.

Waar: De Buurvrouw in de Castagnet, Larikslaan 200, Rotterdam

Wanneer: 23 maart vanaf 20.00 uur

Prijs: 7,50 euro

Barrel Aged Beer Festival – Stadsbrouwerij De Pelgrim

Op dit festival kun je ruim vijftig op houten vaten gerijpte bieren proeven. Onder andere Brouwerij Kees, Jopen, Uiltje, HillDevils en Vandestreek staan op het bierfestival. Het evenement vindt plaats in twee sessies: een middagsessie van 11.45 tot 15.45 uur en een avondsessie van 16.30 tot 20.30 uur.

Waar: Stadsbrouwerij De Pelgrim, Aelbrechtskolk 12, Rotterdam

Wanneer: 24 maart tussen 11.45 en 20.30 uur

Prijs: 25 euro (inclusief glas en vijf munten)

Grote vlooienmarkt – Alexanderhal

In de Alexanderhal staan zondag 150 kramen met kleding, meubels, antiek, vintage en curiosa. Je kunt gratis parkeren bij de hal en kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Waar: Sporthal Alexander, Sjanghailaan 275, Rotterdam

Wanneer: 24 maart van 7.00 tot 17.00 uur

Prijs: 3,50 euro, kinderen tot 12 jaar gratis

Arubadag Festival – Ahoy

Tijdens Arubadag wordt Ahoy ondergedompeld in Caraïbische sferen. In Area 1 treden Arubaanse dj's, dansers en artiesten op. In Area 2 komen de kruidige geuren van de Caribische keuken je tegemoet. Hier vind je een groot foodplaza met verschillende terrassen, hoekjes, hapjes en banken. Daar is ook de kidscorner waar de kleintjes zich kunnen vermaken.

Waar: Ahoy, Ahoyweg 10, Rotterdam

Wanneer: 24 maart van 12.00 tot 21.00 uur

Prijs: variërend van 7,50 euro voor kinderen tot 25 euro aan de deur

