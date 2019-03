De Keukenhof opent donderdag voor de zeventigste keer zijn deuren. Het bekende tulpenpark staat in de top tien meest geliefde plaatsen onder buitenlandse toeristen in Nederland. Ruim de helft van de buitenlandse toeristen klonteren samen in Amsterdam en omstreken. Hoe worden ze verleid om naar andere bestemmingen te komen?

De tulpen in de Keukenhof staan op de openingsdag in volle bloei. Het thema voor deze zeventigste editie is 'flower power', wat terug te zien is in de bloemenmozaïeken waarin onder meer het Woodstock Festival en de yellow submarine van de Beatles worden verbeeld. Door het park heen staan met peacetekens beschilderde busjes. "Alles wat je associeert met flower power, wordt hier verbeeld", zegt Keukenhof-directeur Bart Siemerink.

Op de eerste donderdag verwacht het park zo'n 7.000 bezoekers. Van oudsher is de openingsdag van de Keukenhof een relatief rustige dag. Als het weekend is en de zon schijnt, komen er zo'n 60.000 mensen naar de Bollenstreek.

Zaanse Schans meest bezochte attractie

Met 1,4 miljoen bezoeken in 2018 staat de Keukenhof op de zesde plek van toeristische bestemmingen met de meeste buitenlandse bezoekers op de meest recente lijst van toeristenonderzoeksbureaus NBTC Holland Marketing en Respons. Op nummer één staat de Zaanse Schans met bijna 2 miljoen bezoeken, gevolgd door het Van Gogh Museum (1,9 miljoen).

Zeven van de tien populairste toeristische bestemmingen voor buitenlandse bezoekers zitten in Amsterdam. Op de Efteling na zitten ze allemaal in het westen van het land. De Nederlandse overheid wil toeristen verleiden ook andere regio's van Nederland te bezoeken.

"Amsterdam heeft de aantrekkingskracht van New York of Parijs, maar de omvang van een stadje", zegt toerismedeskundige Stephen Hodes. "Mensen gaan erheen voor wat het te bieden heeft en voor de status, om te laten zien: ik ben in Amsterdam geweest". In 2017 verbleven 6,8 miljoen van de 17,9 miljoen buitenlandse toeristen in de hoofdstad. In deze berekening zijn alleen hotelbedden meegenomen, Airbnb's en aanmerende cruiseschepen niet.

“De naam Amsterdam Lake District spreekt tot de verbeelding” Lysanne Kuindersma, Amsterdam Lake District Tours

Andere regio's willen graag meeprofiteren van de populariteit en naamsbekendheid van Amsterdam. Zo lanceerde de Friezin Lysanne Kuindersma vorig jaar het bedrijf Amsterdam Lake District Tours: een bustour die uit Amsterdam naar de Friese Meren vertrekt om de Waddenzee, het Woudagemaal, Allingawier en Hindeloopen te bezoeken.

"Waar je ook bent ter wereld, iedereen kent Amsterdam", zegt Kuindersma. "Het is het eerste dat mensen noemen als je zegt dat je uit Nederland komt. Wij willen graag meeliften op die naamsbekendheid. Een naam als Amsterdam Lake District spreekt tot de verbeelding."

Cijfers over bezoekersaantallen heeft Kuindersma nog niet. In september en oktober zijn er een paar testtours gereden en dit voorjaar gaan ze echt van start. "Maar we hebben al boekingen overal vandaan, van Amerika tot Indonesië en Frankrijk. Het zijn mensen die iets anders willen dan de drukte en de standaard tours."

“De toerist is niet dom. Die laat zich niet makkelijk op een ander pad brengen” Toerismedeskundige Stephen Hodes

Volgens Hodes heeft het weinig zin andere gebieden om te dopen tot deel van Amsterdam, zoals dat gebeurt bij Zandvoort (Amsterdam Beach) en het Muiderslot (Amsterdam Castle). "De toerist is niet dom. Die laat zich niet makkelijk op een ander pad brengen. Als het mode is om foto's van het Rijksmuseum te delen via sociale media, zijn ze daar bijna niet in te beïnvloeden."

Dat erkent ook Kuindersma. "Dat verandert niet van de een op andere dag. Maar we denken dat we een prachtig stuk Nederland in handen hebben dat bij toeristen nog onbekend is. Veel buitenlandse toeristen hebben al moeite met Nederland aanwijzen op een kaart, laat staan dat ze Friesland kennen."

Toerisme in heel Nederland groeit

Ook de Keukenhof wordt ingezet om Amsterdam te ontlasten van toeristen. Ze werken samen met toeristische organisaties in Amsterdam, Arriva en NS, zodat bezoekers combinatietickets voor het vervoer en een toegangsbewijs tot het park kunnen kopen. "Zo halen we wat van de drukte weg uit Amsterdam en komen bezoekers hier aan op een tijdstip dat het park het aankan", zegt Siemerink.

Hodes benadrukt dat we het stijgende aantal buitenlandse toeristen in Amsterdam wel in relatie moeten zien tot de rest van Nederland. Avonturenpark Hellendoorn, GaiaZOO (Kerkrade), Paleis Het Loo (Apeldoorn), Nationaal Park de Hoge Veluwe en Vogelpark Avifauna (Alphen aan de Rijn) zagen het afgelopen jaar allemaal hun bezoekersaantallen stijgen. "Toerisme in heel Nederland groeit", zegt Hodes. "Alleen Amsterdam groeit harder."