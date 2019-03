Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten waar nog kaarten voor te koop zijn op een rij. Deze week zijn dat optredens van onder andere Mike Shinoda, voormalig bandlid van Linkin Park, Nicki Minaj en Florence + The Machine.

Mike Shinoda - Amsterdam

Hij is de medeoprichter van Linkin Park en het brein achter de band Fort Minor: Mike Shinoda. Tegenwoordig staat de producer, zanger en rapper in zijn eentje op het podium. Op 21 maart bezoekt bij Amsterdam met zijn Post Traumatic-tour.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 21 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: 44 euro

Lucky Fonz III - Groningen

Lucky Fonz III staat bekend om zijn beeldende teksten en nonchalante zang. Hij begon zijn carrière in het Engels, maar brak definitief door toen hij ging zingen in zijn moedertaal. "Yes vreugdesprong yassss", zo kondigde de singer-songwriter zijn clubtour eind vorig jaar aan op zijn eigen website. Kortom: hij heeft er zin in. Zijn show in Utrecht is uitverkocht, voor zijn optreden in Groningen zijn nog kaarten beschikbaar.

Waar: Oosterpoort, Groningen

Wanneer: 22 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: 15 euro

Bazart - Nijmegen

De Vlaamse band Bazart maakt Nederlandstalige, dromerige indiepop. Poëtische teksten en interessante melodielijnen worden ondersteund door elektronische muziek en hebben een soms bijna hypnotiserende werking. Met debuutalbum Echo hadden de muzikanten uit Gent en Antwerpen veel succes. Vorig jaar kwam het vervolg Twee uit.

Waar: Doornroosje, Nijmegen

Wanneer: 23 maart, aanvang 20.15 uur

Prijs: 25 euro

Ethan Johns & The Black Eyed Dog - Arnhem

Door velen wordt Ethan Johns gezien als de vader van het genre "americana". Vijftien jaar werkte de Britse muzikant en producer in Los Angeles met grote namen uit de muziekscene onder wie Eric Clapton, Paul McCartney en Joe Cocker. Maar nu is hij terug om muziek te maken in 'zijn' Europa. Samen met de band The Black Eyed Dog maakt hij een combinatie tussen Folk en troubadourmuziek.

Waar: Luxor Live, Arnhem

Wanneer: 23 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Florence + The Machine - Rotterdam

De Britse band Florence + The Machine heeft al heel wat meters gemaakt: de band gaf optredens op praktisch ieder groot Europees festival. Frontvrouw Florence Welch staat bekend om haar krachtige, betoverende stemgeluid, die door de bandleden ondersteund wordt. Met een gloednieuw album op zak toeren de muzikanten door Europa.

Waar: Ahoy, Rotterdam

Wanneer: 25 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 44 euro

Nicki Minaj ft. Juice WRLD - Amsterdam

Rapper Nicki Minaj werkt samen met grote namen uit de Amerikaanse hiphopscene: van Lil'Wayne tot Drake, van Migos tot Cardi B. Met Jason Derulo en Ty Dolla Sign leverde ze de single Swalla, die wereldwijd een hit werd. De wereldster staat bekend om haar gedurfde, opvallende outfits en pruiken. Rapper Juice WRLD, bekend van de hit Lucid Dreams, toert met haar mee.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 25 maart, aanvang 19.30 uur

Prijs: vanaf 44 euro

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na publicatie alsnog uitverkocht raken.